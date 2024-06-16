Покажем тебе советы и подсказки, с помощью которых можно быстро отремонтировать джинсы и предотвратить появление дыр. Ведь всегда стоит попробовать спасти любимые штаны, прежде чем выбрасывать их.
Смотри также Как Levi's влияли на джинсы, которые мы носим сейчас
Ремонт джинсов: вот инструкция
Если джинсы порвались на промежности, залатать их просто. Все, что нужно – крепкая игла или швейная машинка и нитки того же цвета, что и джинсы.
- Очисти края дырки. Удали свободные нитки из дырки с помощью острых ножниц.
- Протяни ткань нитью. Завяжи узел на конце нити, а затем продень нить в иглу, чтобы предотвратить выдергивание нити во время штопки.
- Зашей дырку. Прижми концы дырки друг к другу, а затем прошей иглой вертикально по всей длине разрыва.
- Зашей дырку еще раз. Повтори шаги 2 и 3, чтобы зашить дырку с другой стороны. В этот раз следует делать стежки плотнее.
Если дырка на джинсах не совсем на паховом шве, с помощью правильно подобранной ткани (джинсовая заплатка или флис) ситуацию можно спасти.
- Подготовь заплатку. Она должна быть примерно на сантиметр больше дырки.
- Залатай или приклей ткань на нужное место. Выверни джинсы и нанеси клей для ткани на края заплатки, чтобы закрепить ее.
- Подожди. Нужно подождать несколько часов, пока клей для ткани полностью высохнет.
- Если ты используешь флис, понадобится утюг, чтобы пригладить ткань к джинсам. Глажка такой заплатки занимает около минуты.
Всегда стоит попробовать спасти любимые штаны, прежде чем выбрасывать их / Фото freepic.diller@freepik
Советы против дыр на джинсах
- Попрощайся с узкими джинсами. Дай дорогу свободным силуэтам.
- Обращай внимание на состав джинсов. Дольше всего служат те, которые содержат меньше всего эластана. Поэтому убедись, что джинсы сделаны преимущественно из хлопка.
- Усиливай заплатками. Прежде чем джинсы порвутся от трения, посети портного, чтобы он добавил усиление изнутри или снаружи, если хочешь.
- Защити свою кожу. Стоит попробовать заплатку из шелка или мягкой ткани на внутренней стороне штанин.