К счастью, у нас есть гениальный лайфхак, который мы нашли на странице иконы стиля Ноя Атлинка. С его помощью можно слишком большие в поясе штаны подогнать под твой размер. Поэтому, пользуйся им на здоровье.
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Как стильно подогнать брюки под свой размер
Тебе понадобится:
- пара шнурков для обуви;
- ну и сама пара штанов, которые тебе велики.
Способ очень простой, без необходимости что-то подшивать, укорачивать или что. Итак:
- Берешь шнуровку и протягиваешь ее через две петли, расположены ближе к ширинке и завязываешь так, как бы ты это делал с кроссовками.
- Повторяешь то же самое со второй стороны, чтобы получилось симметричное стягивание штанов.
- А теперь отрезаешь хвостики от шнуровок, чтобы они не висели.
- Готово!
Как подогнать слишком большие штаны под свой размер: смотри видео
Воспользовавшись этим методом ты избавляешь себя от популярной проблемы всех больших штанов в паре с обычным ремнем. Если ты замечал, то спереди или сзади образуется складка, которая не имеет ничего общего с эстетикой. Собственно, этим лайфхаком мы от нее избавляемся, стягивая штаны под твой размер.
Напоследок мы оставим несколько советов, как выбрать штаны
- Определи цель. Прежде чем выбирать штаны, подумай, где ты будешь их носить и какую функциональность они должны иметь. Или это повседневный гардероб, работа, спорт или особое мероприятие?
- Размер и посадка. Важно выбрать правильный размер и посадку. Брюки должны сидеть комфортно и не стеснять движений. Выбирай тот размер, что подходит твоей фигуре.
- Тип ткани. Разные ткани имеют разные свойства. Например, джинсы подходят для повседневного использования, а шерсть или лен – для бизнес-casual стиля.
- Стиль и дизайн. Выбери стиль, который тебе нравится и соответствует твоему образу. Это могут быть классические джинсы, карго-штаны или спортивные штаны, в зависимости от твоих предпочтений.
- Цвета и узоры. Выбери цвета и узоры, которые подходят к другим предметам твоего гардероба. Классические цвета, такие как черный, серый, хаки или темно-синий, всегда в тренде.
- Удобство и функциональность. Уделяй внимание наличию карманов, застежек, регулировки талии и других деталей, которые обеспечат удобство и практичность в использовании.
- Примерка и проверка. Всегда примеряй штаны перед покупкой, чтобы убедиться, что они сидят идеально и тебе комфортно в них.
- Качество и стоимость. Выбери штаны от известных производителей с хорошей репутацией, чтобы иметь уверенность в качестве. Однако не всегда дорогие штаны означают высокое качество, поэтому обращай внимание на материалы и пошив.
- Поддержка модных тенденций. Если ты хочешь держаться в тренде, изучай актуальные модные тенденции и выбирай брюки, которые соответствуют современным модным стандартам.
- Личный стиль. Главное – это твой собственный стиль и комфорт. Выбирай штаны, в которых ты чувствуешь себя уверенно и удобно, а не только те, что сейчас популярны или модные.
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Пусть наши советы будут полезными для тебя и позволят дальше носить любимые вещи и находить для себя новые, которые придутся по душе и будут носиться не один сезон.