Ты пьешь вино неправильно: вот профессиональный совет "20 – 20", действительно меняющий игру

Специалист по алкоголю рассказала о винном лайфхаке, который поможет раскрыть вкус красного и белого вина. А еще с его помощью ты сможешь впечатлить всех, кого пригласишь к себе в гости.

Мы знаем, что белое вино следует хранить в холодильнике, а красное – в шкафу. Но эксперт Хизер Муриелло из Нью-Йорка утверждает, что это неправильно и есть способ получить гораздо лучший вкус вина.

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Что такое "20 – 20" и как это улучшает вкус вина

В инстаграме она рассказала, как улучшить свою винную игру и поразить гостей. Ее совет – применять правило "20 – 20".

Изучите это правило "20 – 20", которое меняет правила игры в вине. Охладите красное вино в холодильнике за 20 минут до подачи, чтобы раскрыть его сложный вкус, а белому вину дайте отдохнуть 20 минут вне холодильника, чтобы раскрыть его полный букет и яркую кислотность,

– заявила Хизер подписчикам.

Красные и белые вина отличаются не только цветом или сортами винограда, но и в целом составом. Это из-за разных процессов создания: красные вина ферментируют вместе с кожурой и косточками винограда, а белые обычно прессуют без них.

Красное и белое вино разные не только по цвету, есть более важные для вкуса отличия / Фото freepik

ведь семена и кожура добавляют красному вину ряд витаминов и минералов, среди которых около 1% витамина К и 3% витамина В2.

В красном вине также больше танинов, а слишком длительное хранение вина в холодильнике может повлиять на их структуру. Это изменит и вкус вина – горечь станет более выраженной.

Поэтому Хизер рекомендует "20 – 20", чтобы лишь немного усилить сухость и вкус перед первым глотком.