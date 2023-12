Дэниел Йом, генеральный менеджер винного магазина и бара Esters Wine Shop & Bar в Санта-Монике, с осторожностью относится к разливному пиву или бокалу вина в местном баре, рассказал он HuffPost.

Стоит внимания Гости будут в восторге: три новогодних коктейля от Nemiroff De Luxe

Посетители не знают, "когда последний раз чистили разливную систему", которая "может быть очень отвратительной с фруктовыми мухами и грязью" – не совсем то освежающее пиво, на которое ты мог бы надеяться. И хотя заказ бокала вина может показаться более безопасным вариантом, ты также "не знаешь, как долго это вино было открыто".

Вместо этого он рекомендует отдать предпочтениее классическому джину с тоником или виски с колой.

Какие коктейли не заказывают бартендеры

"Ни один бармен никогда не заказывает чай со льдом "Лонг-Айленд", – предупреждает Лорен Лениган, директор нью-йоркского кафе "Paris Café" и бара "Common Ground".

Знаменитый коктейль обладает мощным ударом – он содержит водку, белый ром, текилу, джин и трипл-сек – и дает сразу всю палитру ощущений, но Лениган назвала его "подростковым".

"Большинство клиентов просто хотят его, потому что он крепкий и они хотят быстро опьянеть", – объяснила опытная бартендерша, добавив, что она не прочь подать такой напиток, но многие миксологи откажутся.

Хотя Эспрессо-мартини может быть одним из лидеров этого года, эксперты отрасли предостерегают, что не стоит заказывать его в заведениях, где нет должного эспрессо.

Большинство баров не оборудованы приличными эспрессо-машинами, а кофе может быть старым и долго стоять за барной стойкой,

– говорит бармен Алехандро Эчеверрия, также директор по напиткам в нью-йоркском ресторане "Sushi by Bou".



Особенность этого напитка заключается в свежести эспрессо / Фото stockking

Кофеиновый напиток – который также может нанести вред твоему здоровью более чем одним способом после нескольких лишних порций – требует свежего эспрессо, водки, калуа и простого сиропа, но некоторые бары заменяют свежий кофе охлажденным капельным или холодным.

В большинстве своем он получается несбалансированным, плоским или горьким. Этот коктейль очень сложно приготовить. От качества ингредиентов до консистенции коктейля – каждый фактор может повлиять на конечный результат,

– объясняет Эчеверрия.

Мы же предлагаем приготовить The Great Comeback. Это твист на Эспрессо-мартини. Только в нашем случае добавляем визитку Nemiroff – De Luxe Honey Pepper.

Следующий – Маргарита. Кажется, что этот коктейль сложно испортить – просто взболтать текилу, сок лайма, трипл-сек и лед, но некоторые бармены все еще охотятся за "идеальным" коктейлем.

Карла Б., работающая на поле для гольфа Neshobe в Вермонте, сетует, что "кислая смесь – это неправильно; я люблю сахар, а не соль. Некоторые люди добавляют туда персиковый шнапс, или иногда используют трипл-сек".



Стоит обратить внимание на склад Маргариты / Фото freepik

Она отметила: "Никогда не знаешь, что ты получишь".

Джин-шипучка от Рамоса – это особый коктейль, требующий опытных рук, поскольку требует деликатного баланса яичных белков, джина, сливок, простого сиропа и цитрусовых.

Это трудоемкий коктейль, который требует много взбалтывания, чтобы сливки и яичные ингредиенты могли эмульгировать и превратиться в безе. Если вы соблюдаете надлежащий барный этикет в переполненном баре, не заказывайте это. Или заказывайте, если ненавидите бармена,

– рассказывает Мауро Вильялобос, директор по напиткам в лас-вегасском ресторане Superfrico.

По словам вице-президента Wish You Were Here Джулиана Калелла из Лос-Анджелеса, коктейль сложный в приготовлении, требует пяти минут сухой встряхивания ингредиентов и не подходит для напряженной ночи в баре.

Это интересно Для смелых ценителей барной культуры: как приготовить коктейль Last Man Standing

Конечно же, мы не преследовали цель отказать тебя от похода в бар, чтобы насладиться любимым напитком. Просто стоит выбирать то заведение, которому ты доверяешь и знакомиться с барной картой. Чтобы, например, вместо любимой Маргариты не принесли что-то похожее на нее с таким же названием.