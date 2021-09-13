Какими качествами нужно обладать, чтобы тебя взял на работу Илон Маск

Илон Маск – один из самых богатых людей в мире. Также он – одна из самых представительных личностей в современной Кремниевой долине. А еще он регулярно рассказывает в сети как о своей работе, так и о том, каких людей он рад там видеть.

Как-то в своем твиттере Маск назвал 4 качества, какими должен обладать человек, который хочет попасть к нему в компании. Более того: ему абсолютно неинтересно наличие аттестата об окончании школы.

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"Даже не имеет значения, есть ли у вас аттестат об окончании школы", – отметил он в одном из своих твитов.

А для него важно то, обладает ли потенциальный сотрудник качествами, которые бы соответствовали его требованиям. И говорится о: сильной трудовой этике, умении строить вещи, здравый смысл и честность. Остальному, как заметил Маск, можно научиться.

Сильная трудовая этика

В этом случае Илон Маск подразумевает участие. Приверженность к работе, результатам, миссии и видении компании и сотрудников.

Сегодняшний рынок труда вознаграждает немедленное, временное, краткосрочное. Зато действительно заставляют компанию расти преданные своему делу работники. Они развивают карьеру и участвуют в той роли, которую их компания играет в этом секторе.



Ты должен быть благосклонным к работе, компании, результатам / Фото Unsplash

Талант строить вещи

Под "строительным талантом" он подразумевает не производство продукции. Скорее говорится о сопровождении проекта от начала до конца. Сотрудник должен уметь представить что-то, придумать, как это что-то воплотить в жизнь и сделать его популярным.

Компания ищет кого-то, кто имеет опыт и может взять на себя руководящие должности высшего или среднего звена. Кто-то, у кого есть долгосрочное видение, кто знает, какие шаги нужно сделать в любой момент, кто добивается результатов и знает, как привлечь свою команду для достижения цели.

Здравый смысл

Для Илона Маска это может быть безусловно успехом, но, возможно, здравый смысл не столь широко распространен, как мы думаем. И это еще одна черта, которой он отдаст предпочтение, если придется сравнивать с наличием образования и опыта.

Возможно, ты мог бы назвать это эмоциональным интеллектом: человек, понимающий ситуацию или проблему, который знает, как бороться со своими эмоциями и страхами. Кто умеет дистанцироваться и действовать, кто уважает и вдохновляет тех, с кем работает.



Наличие здравого смысла особенно ценится Илоном Маском / Фото Unsplash

Честность

Маск использует этот термин в смысле надежности и лояльности. Цель состоит в том, чтобы ты мог доверять кому-то достаточно, чтобы дать ему свою кредитную карточку. Благодаря общению и человеческому фактору ты можешь вызвать доверие к своим коллегам, если они действительно является частью миссии.

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Если ты обладаешь этими качествами, то почему бы не попробовать попасть к Илону Маску на работу? Помни о том что счастье любит смелых!