Якось у своєму твітері Ілон Маск назвав 4 якості, якими повинна володіти людина, яка хоче потрапити до нього у компанію. Ба більше: йому абсолютно не цікава наявність атестату про закінчення школи.

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"Навіть не має значення, чи є у вас атестат про закінчення школи", – зауважив він в одному зі своїх твітів.

Натомість для нього важливе те, чи володіє потенційний співробітник якостями, які б відповідали його вимогам. І мовиться про: сильну трудову етику, вміння будувати речі, здоровий глузд і чесність. Решти, як зауважив Ілон Маск, можна навчитися.

Сильна трудова етика

У цьому випадку Ілон Маск має на увазі участь. Прихильність до роботи, результатів, місії та бачення компанії та співробітників.

Сьогоднішній ринок праці винагороджує негайне, тимчасове, короткострокове. Натомість дійсно змушують компанію рости віддані своїй справі працівники. Вони розвивають кар'єру та беруть участь у тій ролі, яку їхня компанія грає у цьому секторі.



Ти повинен бути прихильним до роботи, компанії, результатів / Фото Unsplash

Талант будувати речі

Під "будівельним талантом" він має на увазі не виробництво продукції. Радше мовиться про супровід проєкту від початку до кінця. Співробітник повинен уміти уявити щось, придумати, як це щось втілити у життя та зробити його популярним.

Компанія шукає когось, хто має досвід і може взяти на себе керівні посади вищої або середньої ланки. Хтось, у кого є довгострокове бачення, хто знає, які кроки потрібно зробити у будь-який момент, хто домагається результатів і знає, як залучити свою команду для досягнення мети.

Здоровий глузд

Для Ілона Маска це може бути безумовно успіхом, але, можливо, здоровий глузд не настільки широко поширений, як ми думаємо. І це ще одна риса, якій він віддасть перевагу, якщо доведеться порівнювати з наявністю освіти та досвіду.

Можливо, ти міг би назвати це емоційним інтелектом: людина, яка розуміє ситуацію або проблему, яка знає, як боротися зі своїми емоціями та страхами. Хто вміє дистанціюватися та діяти, хто поважає та надихає тих, з ким працює.



Наявність здорового глузду особливо цінується Ілоном Маском / Фото Unsplash

Чесність

Ілон Маск використовує цей термін у сенсі надійності та лояльності. Мета полягає в тому, щоб ти міг довіряти комусь достатньо, щоб дати йому свою кредитну картку. Завдяки спілкуванню і людському чиннику ти можеш викликати довіру до своїх колег, якщо вони дійсно є частиною місії.

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Якщо ж ти володієш цими рисами, то чом би не спробувати потрапити до Ілона Маска на роботу? Пам'ятай про те, що щастя любить сміливих!