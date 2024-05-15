Какими предметами быта мастурбируют чаще всего: некоторые вещи в гостях лучше не брать в руки

Нужно раз и навсегда признать, что мастурбирует значительно больше людей, чем признается. А очень жаль, ведь в этом нет абсолютно ничего стыдного. Но чем тогда мастурбируют чаще всего?

Оказывается, 41% британцев охотно используют предметы быта для мастурбации. Так, действительно – и ты больше никогда не сможешь смотреть на резиновую перчатку, как раньше.

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Секс-игрушки в быту

Секс-игрушки – это самый безопасный (и очень веселый способ) разнообразить твой соло-сеанс. Но когда мы не имеем под рукой любимых игрушек, британцы имеют для нас несколько идей.

Исследование показало, что самым распространенным предметом, который мужчины и женщины используют для мастурбации, является подушка.

Около 14% британцев признались, что хватают подушку, чтобы мастурбировать. Для женщин это форма сольного секса, известная как синтрибация: свободный от рук метод сжимания бедер вместе, позволяя давлению двух ног, сжимающихся вместе, дать ей оргазм.

Подушку можно положить между ногами и получить тот же эффект, и этот метод часто используют люди, которые только начинают исследовать мастурбацию, по словам секс-экспертов.



На подушке не только спят / Фото benzoix

Подушка была самым популярным предметом домашнего обихода среди женщин, но "корону" среди мужчин забирает носок. Около 14% мужчин используют этот предмет одежды для достижения кульминации.

Тебе также стоит дважды подумать, прежде чем одалживать чью-то расческу для волос, ведь 15% женщин признались, что используют ручку расчески для мастурбации. Мы предполагаем, что в роли импровизированного фаллоимитатора. И третьей в списке для женщин оказалась электрическая зубная щетка, 10% из которых наслаждаются вибрацией.

Но это далеко не все предметы, которые идут в движение

Спрячь морковь, пастернак, бананы и, возможно, даже баклажаны. А все потому, что 6% женщин используют обычные продукты, чтобы довести себя до финиша.

А по статистике, которая напомнит тебе о фильме "Американский пирог", 5% мужчин также признаются, что используют продукты для мастурбации. В общем, стоит следить за своим холодильником. Это не единственные потрясающие выводы, которые дало исследование 2 054 британцев.

Мужчины и женщины также используют мобильные телефоны для мастурбации (5% женщин и 11% мужчин). И нет, мы не говорим о просмотре порно на телефоне. Эти похотливые британцы имеют в виду использование телефона на вибрации.

Наконец, для 7% мужчин резиновые перчатки – это средство для мастурбации. В следующий раз, когда будешь мыть посуду в гостях, не используй перчатки. Возможно, они видели и чувствовали то, что ты вряд ли хотел бы.



Резиновые перчатки – не только для уборки / Фото mega-studio

Безопасно ли использовать предметы быта для мастурбации?

Хотя мы за креативность в спальне, мы бы не использовали это исследование как вдохновение. Ты должен использовать только руки или секс-игрушки, специально предназначенные для мастурбации, чтобы получить удовольствие.

Сара Мулиндва, секс-эксперт компании Lovehoney, которая проводила опрос, говорит:

Важно соблюдать безопасность: использование обычных бытовых предметов, которые не предназначены для тела, может быть рискованным.

Следует понимать, что использование таких предметов, как расчески, мобильные телефоны и подушки, для удовлетворения сексуальных потребностей может привести к травмам, инфекциям и другим проблемам.

Самые распространенные предметы быта, которые используют для мастурбации:

Для женщин:

Подушка – 17%

Расческа для волос – 15%

Электрическая зубная щетка – 10%

Продукты – 6%

Мобильный телефон – 5%

Для мужчин:

Носок – 14%

Подушка – 12%

Мобильный телефон – 11%

Резиновая перчатка – 7%

Продукты – 5%.

Я всегда советую выбирать специальные секс-игрушки, ведь вы знаете, что они изготовлены из безопасных материалов и созданы специально для использования в спальне. Секс-игрушки изготавливаются из безопасного для тела силикона или других безопасных материалов и проходят тщательное и всестороннее тестирование, чтобы гарантировать, что они безопасны для использования на вашем теле,

– отмечает эксперт.



Мужчины тоже используют подушку для мастурбации / Фото freepik

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В следующий раз, когда захочется помастурбировать, подумай, готов ли ты к непредсказуемым последствиям. Если нет, то будь добр, используй либо свою правую руку, либо секс-игрушку. И будет тебе счастье!

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