Якими предметами побуту мастурбують найчастіше: деякі речі у гостях краще не брати до рук

Потрібно раз і назавжди визнати, що мастурбує значно більше людей, ніж зізнається. А дуже жаль, адже в цьому немає абсолютно нічого сороміцького. Але чим тоді мастурбують найчастіше?

Виявляється, 41% британців охоче використовують предмети побуту для мастурбації. Так, справді – і ти більше ніколи не зможеш дивитися на гумову рукавичку, як раніше.

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Секс-іграшки у побуті

Секс-іграшки – це найбезпечніший (і дуже веселий спосіб) урізноманітнити твій соло-сеанс. Але коли ми не маємо під рукою улюблених забавок, британці мають для нас кілька ідей.

Дослідження показало, що найпоширенішим предметом, який чоловіки та жінки використовують для мастурбації, є подушка.

Близько 14% британців зізналися, що хапають подушку, щоб мастурбувати. Для жінок це форма сольного сексу, відома як синтрибація: вільний від рук метод стискання стегон разом, дозволяючи тиску двох ніг, що стискаються разом, дати їй оргазм.

Подушку можна покласти між ногами і отримати той самий ефект, і цей метод часто використовують люди, які тільки починають досліджувати мастурбацію, за словами секс-експертів.



На подушці не лише сплять / Фото benzoix

Подушка була найпопулярнішим предметом домашнього вжитку серед жінок, але "корону" серед чоловіків забирає шкарпетка. Близько 14% чоловіків використовують цей предмет одягу для досягнення кульмінації.

Тобі також варто двічі подумати, перш ніж позичати чийсь гребінець для волосся, адже 15% жінок зізналися, що використовують ручку гребінця для мастурбації. Ми припускаємо, що в ролі імпровізованого фалоімітатора. І третьою в списку для жінок виявилася електрична зубна щітка, 10% з яких насолоджуються вібрацією.

Але це далеко не всі предмети, які йдуть у рух

Заховай моркву, пастернак, банани і, можливо, навіть баклажани. А все тому, що 6% жінок використовують звичайні продукти, щоб довести себе до фінішу.

А за статистикою, яка нагадає тобі про фільм "Американський пиріг", 5% чоловіків також зізнаються, що використовують продукти для мастурбації. Загалом, варто стежити за своїм холодильником. Це не єдині приголомшливі висновки, які дало дослідження 2 054 британців.

Чоловіки і жінки також використовують мобільні телефони для мастурбації (5% жінок і 11% чоловіків). І ні, ми не говоримо про перегляд порно на телефоні. Ці хтиві британці мають на увазі використання телефону на вібрації.

Нарешті, для 7% чоловіків гумові рукавички – це засіб для мастурбації. Наступного разу, коли будеш мити посуд у гостях, не використовуй рукавички. Можливо, вони бачили і відчували те, що ти навряд чи хотів би.



Гумові рукавички – не лише для прибирання / Фото mega-studio

Чи безпечно використовувати предмети побуту для мастурбації?

Хоча ми за креативність у спальні, ми б не використовували це дослідження як натхнення. Ти повинен використовувати тільки руки або секс-іграшки, спеціально призначені для мастурбації, щоб отримати задоволення.

Сара Муліндва, секс-експертка компанії Lovehoney, яка проводила опитування, каже:

Важливо дотримуватися безпеки: використання звичайних побутових предметів, які не призначені для тіла, може бути ризикованим.

Слід розуміти, що використання таких предметів, як гребінці, мобільні телефони та подушки, для задоволення сексуальних потреб може призвести до травм, інфекцій та інших проблем.

Найпоширеніші предмети побуту, які використовують для мастурбації:

Для жінок:

Подушка – 17%

Гребінець для волосся – 15%

Електрична зубна щітка – 10%

Продукти – 6%

Мобільний телефон – 5%

Для чоловіків:

Шкарпетка – 14%

Подушка – 12%

Мобільний телефон – 11%

Гумова рукавичка – 7%

Продукти – 5%.

Я завжди раджу обирати спеціальні секс-іграшки, адже ви знаєте, що вони виготовлені з безпечних матеріалів і створені спеціально для використання в спальні. Секс-іграшки виготовляються з безпечного для тіла силікону або інших безпечних матеріалів і проходять ретельне та всебічне тестування, щоб гарантувати, що вони безпечні для використання на вашому тілі,

– наголошує експертка.



Чоловіки теж використовують подушку для мастурбації / Фото freepik

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Наступного разу, коли захочеться помастурбувати, подумай, чи готовий ти до непередбачуваних наслідків. Якщо ні, то будь ласкавий, використовуй або свою правицю, або секс-іграшку. І буде тобі щастя!

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.