Какой тип бороды у мужчин больше всего привлекает женщин
Источник:BestLife
Соперничество бородатых и безбородых существует давно. История помнит еще, как Александр Македонский вопреки традициям Эллады взялся чистенько бриться.
До сих пор волосы на лице изучают и переизучивают множество ученых по всему миру. Вот и в XXI веке появилось интересное исследование, которое рассказывает о "шкале привлекательности" разных бород.
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Какие бороды нравятся женщинам
Так какие же бороды нравятся женщинам? На этот вопрос попытались ответить австралийские ученые. В 2013 году в Университете Нового Южного Уэльса провели исследование среди 400 женщин.
- Их попросили оценить фотографии 10 мужчин по привлекательности от лучшего к худшему.
Фотографии при этом показывали мужчин в 4 вариантах:
- Бритых наголо.
- С недельной щетиной.
- С двухнедельной бородкой.
- И с густой бородой
Какой же тип бороды для женщин наиболее интересен? / Коллаж 24 канала
В итоге ученые сделали следующие выводы:
- Большинство женщин признали самыми привлекательными моделей с двухнедельной щетиной.
Но вот что интересно: на втором месте с равным количеством зачетных баллов оказались мужчины с густой бородой и гладко выбритые! Щетина же недельная почти никого из женщин не тронула.
Почему так?
- Специалисты полагают, слегка бородатые мужчины кажутся женщинам сильными и влиятельными.
- Слишком длинная борода же намекает на старость, слишком короткая – на незрелость.
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