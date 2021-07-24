Какой тип бороды у мужчин больше всего привлекает женщин

Соперничество бородатых и безбородых существует давно. История помнит еще, как Александр Македонский вопреки традициям Эллады взялся чистенько бриться.

До сих пор волосы на лице изучают и переизучивают множество ученых по всему миру. Вот и в XXI веке появилось интересное исследование, которое рассказывает о "шкале привлекательности" разных бород.

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Какие бороды нравятся женщинам

Так какие же бороды нравятся женщинам? На этот вопрос попытались ответить австралийские ученые. В 2013 году в Университете Нового Южного Уэльса провели исследование среди 400 женщин.

Их попросили оценить фотографии 10 мужчин по привлекательности от лучшего к худшему.

Фотографии при этом показывали мужчин в 4 вариантах:

Бритых наголо.

С недельной щетиной.

С двухнедельной бородкой.

И с густой бородой



Какой же тип бороды для женщин наиболее интересен? / Коллаж 24 канала

В итоге ученые сделали следующие выводы:

Большинство женщин признали самыми привлекательными моделей с двухнедельной щетиной.

Но вот что интересно: на втором месте с равным количеством зачетных баллов оказались мужчины с густой бородой и гладко выбритые! Щетина же недельная почти никого из женщин не тронула.

Почему так?

Специалисты полагают, слегка бородатые мужчины кажутся женщинам сильными и влиятельными.

Слишком длинная борода же намекает на старость, слишком короткая – на незрелость.

те же ученые для чистоты эксперимента показали фото и мужчинам. И мужчины оценили мужчин по шкале привлекательности почти точно так же как женщины!

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