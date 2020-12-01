Недостаточно просто подождать, пока на лице появится желанная растительность. Борода требует регулярного ухода, правильного выбора прически, а также бережного отношения. Men 24 делится с тобой 10 советами, которые позволят тебе иметь идеальную бороду. Возьми их на вооружение, чтобы всегда быть на высоте!

Борода может как украшать твоё лицо, так и казаться чужеродным предметом на нем. Лови советы от Men 24 , которые позволят справиться с растительностью на лице и получать удовольствие от ее наличия!

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1. Выбери стиль, который подойдет твоему лицу

Если правда, что борода более или менее подходит всем, то также правдой является и то, что выбор стиля, который соответствует форме твоего лица, может только подчеркнуть ее достоинства или уменьшить некоторые недостатки.

2. Положись на профессионала

Особенно в первые несколько раз, полагаться на хорошего барбера – лучший способ определить форму бороды и научиться нескольких маленьких приемов, которые можно использовать даже в повседневной работе.

3. Наберись терпения

Если ты впервые отращиваешь бороду, то первые несколько недель будут тяжелыми. У т ебя будет постоянно чесаться лицо, будет необходимо больше времени уделять корректировке, чтобы упорядочить области лица, где борода растет с разной скоростью.



Помни, что не у всех борода растет сразу же, поэтому наберись терпения / Фото unsplash

4. Используй правильные инструменты

Идеальный уход за бородой невозможен без некоторых незаменимых инструментов. Важнейшее – это щетка для бритья с жесткой щетиной, как у кабана, чтобы распутать волосы, придать ему форму и порядок. Расчесывания бороды – такой приятный жест, что вызывает привыкания. Гарантировано.

5. Следи за чистотой

Борода, особенно густая, как правило, задерживает загрязнения и запахи (особенно дым). Для ежедневного очищения может быть достаточно теплой воды и специального продукта, но раз в неделю ты можешь использовать скраб, который помогает полностью удалить все следы грязи.

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6. Борода тоже нуждается в увлажнении

Увлажнение требует не только кожа: для получения мягкой бороды можно положиться на специальные легкие бальзамы, которые помогут сделать волосы более гладким, послушным, а также приятным на ощупь. Потому что, в конце концов, цель заключается в том, чтобы получить удовольствие от поглаживания бороды.



Растительность на лице требует увлажнение и питание / Фото unsplash

7. Не забывай о питании бороды

Кажется, речь идет о домашнем животном, и на самом деле в некоторых случаях то же самое и с бородой. В наиболее засушливые периоды, например, когда очень жарко или очень холодно, борода может быть особенно кудрявой. Добавление масла в свой распорядок дня (даже вечером) поможет тебе вернуть ей форму, блеск и шелковистость.

8. Не переусердствуй с продуктами

Подбери правильную дозу продукта, которая позволит тебе иметь мягкую бороду, не обременяя ее. Учти, что в разное время года может потребоваться изменение соответствующей дозу или различных типов продуктов.

9. Если надо – укороти бороду

Ношение длинной бороды не значит, что ты время от времени забываешь наведываться к своему барберу. Но следует помнить, что со временем твоя борода становится кудрявой, менее удобной в уходе, а иногда даже меняет цвет. Периодические корректировки – хорошая привычка, которую следует учитывать, чтобы не проснуться утром с кустом на лице.



Если борода растет во все стороны – укорачивают ее / Фото unsplash

10. Узнай о стратегическом бритье

Избегай привычки бриться от шеи до линии челюсти, оставляя длиннее только переднюю часть бороды. Даже у мужчин, не имеющих проблем с лишним весом, такой подход может стать причиной появления второго подбородка. Его на самом деле не будет, но визуально будет казаться совершенно иначе. Поэтому, какой тогда будет смысл твоей бороды, если она не красит тебя?

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