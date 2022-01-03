А какое из спортивных соревнований чаще всего показывают в кино? Об этих и других интересных спортивных фактах – рассказываем на Men 24.

Также интересно Красный или синий: Nemiroff создала авторские коктейли к возвращению Матрицы

Какие континенты символизируют олимпийские кольца

Правильный ответ – все сразу. Эти кольца символизируют единство пяти континентов, но ни одно из них не является символом какого-либо определенного континента. Цвета колец – синий, красный, желтый, зеленый, черный – выбрали только потому, что они наиболее распространены на флагах стран мира.

В каком виде спорта вращается больше денег

Нет, это не футбол, и даже не бокс, несмотря на их безумную популярность. Больше всего денег вращается в автогонках "Формула-1". И здесь говорится не только о больших гонорарах пилотов, но и о стоимости оборудования и его обслуживания.



Сколько весит форма хоккейного вратаря / Фото unsplash

Какой вид спорта чаще всего показывают в кино

Самый популярный вид спорта в кино – бокс. Который, к слову, официальным видом спорта является лишь с 1900 года (до этого его считали слишком жестоким занятием).

Сколько весит форма хоккейного вратаря

Хоккей – очень травмоопасный спорт. Поэтому экипировка, тем более вратаря, весит много – примерно 30 килограммов. Это щитки, шлем, перчатки, панцирь и... Да и многое другое.

Еще кое-что интересное