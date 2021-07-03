Кара Дель Торо с огромным удовольствием снимается в соблазнительных образах. Это можно очень просто объяснить: такие кадры подписчикам нравятся больше всего. Неудивительно, что на ее инстаграме больше "раздетых" фото. Последний пост красавицы – не исключение.

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На нем Кара Дель Торо позирует на фоне моря. Понятное дело, что делает она это в крошечном купальнике, который выигрышно подчеркивает ее сексуальные формы. Неудивительно, что за считанные часы под публикацией собралось множество лайков и комментариев:

"Вау, ты невероятная";

"Ты потрясающая";

"Вау, очаровательная малышка";

"Красивый ангел";

"Последнее фото – лучшее";

"Очень горячая".

Айда подписываться на Кару Дель Торо. На странице мексиканской модели всегда очень жарко. Поэтому пора приобщаться к миллионной армии поклонников красавицы!