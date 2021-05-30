Блогер продал картонный Lamborghini Avendator: полученную сумму он передал в детскую больницу

Копии машин иногда могут оказаться круче, чем оригиналы, на которых они основаны. Хотя бы потому, что небольшая команда или всего один человек вкладывает в нее усилия. И это, безусловно, один из таких случаев. Cardborghini – это картонная копия Lamborghini Aventador, сделанная для развлечения и продана на аукционе за 10 000 долларов.

Ранее в этом году стало вирусным видео от влогера Дэвида Джонса. Это был ролик, на котором он подробно описал создание автомобиля своей мечты – Lamborghini Aventador. Он сказал, что однажды ездил на одном из них в Лос-Анджелесе, и с тех пор "не мог перестать думать" о нем. Поэтому он начал строить свой собственный автомобиль в Новой Зеландии.

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Понятно, что ты не можешь просто построить себе Lamborghini, близкий к оригиналу, но ты можешь попробовать. Для своего "гиперкара" Джонс выбрал картон и использовал модель бумажного Lamborghini, который он нашел в сети. Он и его друг работали над проектом 2 с половиной недели. Сначала стояла картонная реплика Lamborghini Aventador, а потом машину превратили в настоящую версию.

Подвижный – срок относительный, поскольку картонная конструкция ездит на 20-дюймовых велосипедных колесах с очень простым рулевым механизмом. Поддерживалась она с помощью примитивной деревянной рамы. По сути, это карт с пластиковым садовым креслом, прикрытым картонным кузовом. Первоначальный план заключался в том, чтобы установить на него двигатель от электрического скейтборда. Но он был недостаточно мощным, поэтому Джонс выбрал "мощность Флинстоунов".

Смотри, как собирали картонный Lamborghini Avendator:

Cardborghini, как он бы назвал свое творение, движется, когда ты отталкиваешься ногами. Она также получила тормоза, поддельный номерной знак с надписью "HONDA", рабочие двери и окна. Все для того, чтобы прокатиться с ветерком и максимальным комфортом.

Неудивительно, что на аукционе ее продали за 10 000 долларов. Джонс разместил объявление, рассчитывая получить около 50 долларов. Изданию Stuff он рассказал, что у него не было места в гараже. Но не хотелось выбрасывать свое творение на мусорку. Поэтому он решил продать его, чтобы собрать деньги для детской больницы, где он также лечился от рака.

К его удивлению, покупатель предложил ему 10 000 долларов. И хотя Джонс не знает, как отправить картонную копию Lamborghini Avendator, он очень рад, что смог собрать такую ​​сумму для этого замечательного дела.

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