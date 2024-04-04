Это больше, чем шесть – в прошлом году и только один в 2020-м. Многие из них разбогатели, основав технологические компании.

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Как группа, мировые миллиардеры на 120% богаче, чем десять лет назад. Но эти 14, чье состояние выросло на 255% за тот же период, достигли значительно больших успехов, чем среднестатистический миллиардер. Их чистые активы значительно опередили инфляцию (32%) и более широкий фондовый рынок (S&P 500 – 182%), что ставит их в один ряд с франшизами НФЛ (257%) по уровню стремительного роста стоимости. Состояние этих 14 персон составляет 2 триллиона долларов, что означает, что лишь 0,5% из 2 781 миллиардеров мира владеют 14% всех миллиардных состояний.

Не так давно 100 000 000 000 000 долларов казались недостижимыми даже для миллиардеров. В 1987 году, когда Forbes опубликовал свой первый рейтинг мирового богатства, мы нашли только двух людей, обоих японских магнатов, состояние которых превышало 10 миллиардов долларов (около 27 миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте – сумма, которая заняла бы 69-е место в списке 2024 года).

Пузырь доткомов создал первого центимиллиардера – Билла Гейтса, чьи акции Microsoft ненадолго вывели его за пределы 11-значной цифры в 1999 году, прежде чем крах сократил его состояние почти вдвое. В течение почти двух десятилетий никто не мог приблизиться к нему, даже когда рынки взлетели до и после Великой рецессии.

Джефф Безос наконец взломал код в конце 2017 года, став вторым 100-миллиардным миллиардером, когда рыночная капитализация Amazon взлетела до 1 триллиона долларов. Однако к 2021 году клуб 100 миллиардеров расширился за пределы Безоса, когда в него вошли Илон Маск, Бернар Арно и Билл Гейтс.

Сейчас, когда мегабогатство стремительно растет по всему миру, членство в клубе становится все более распространенным с каждым днем. 15-е лицо, наследница L'Oréal Франсуаза Беттенкур Мейерс (состояние 99,5 миллиардов долларов), стучится в дверь, а технологический магнат Майкл Делл (91 миллиард долларов) не намного отстает от нее. Но пока вот полный список членов самого эксклюзивного клуба Земли, от наименее до наиболее сверхбогатых. Обратим внимание, что состояние указано по состоянию на 8 марта 2024 года.

14. Карлос Слим Хелу

Состояние: $102 миллиарда | Источник богатства: Телеком | Гражданство: Мексика

Слим был самым богатым человеком в мире с 2010 по 2013 год, его состояние на пике своей карьеры составляло 74 миллиарда долларов. Хотя сейчас его опережают 13 других, он все еще богаче, чем когда-либо, благодаря резкому росту курса мексиканского песо и 60% скачку цены акций его промышленного конгломерата Grupo Carso.

13. Амансио Ортега

Состояние: $103 миллиарда | Источник богатства: Zara | Гражданство: Испания



Состояние Амансио Ортеги оценивают в 103 миллиарда долларов / ФотоEFE

С прошлого года состояние Ортеги выросло на 26 миллиардов долларов, что позволило ему достичь 12-значного показателя на фоне 43%-го скачка акций его компании Inditex, которая занимается розничной торговлей одеждой и управляет сетью магазинов быстрой одежды Zara. Портфель недвижимости Ортеги, который включает логистические, жилые и офисные объекты преимущественно в Европе и Северной Америке, сейчас стоит 20 миллиардов долларов и сдается в аренду арендаторам, среди которых Apple, Amazon и Walmart.

12. Майкл Блумберг

Состояние: 106 миллиардов долларов | Источник богатства: Bloomberg LP | Гражданство: США.

В августе Bloomberg LP назначила Влада Клячко генеральным директором, первым руководителем компании с 2014 года, когда Блумберг вернулся после трех сроков на посту мэра Нью-Йорка. Он также строит долгосрочные планы в отношении своих денег. В апреле прошлого года 82-летний соучредитель гиганта финансовых технологий и медиа публично пообещал передать свои 88% акций благотворительному фонду Bloomberg Philanthropies, который финансирует такие дела, как предотвращение изменения климата и здравоохранение, когда он умрет, если не раньше.

11. Сергей Брин

Состояние: 110 миллиардов долларов | Источник богатства: Google | Гражданство: США.

10. Ларри Пейдж

Состояние: 114 миллиардов долларов | Источник состояния: Google | Гражданство: США.

Сооснователи Google уже четыре года не участвуют в управлении компанией, но остаются крупнейшими индивидуальными акционерами технологического гиганта. Пейдж по большей части избегает публичных выступлений, проводя время на своих пяти частных островах, в том числе на Фиджи и Пуэрто-Рико. Брин вышел из полупенсии, чтобы представить изменения в модели чат-ботов Google с искусственным интеллектом в прошлом году, и был внесен в список "ключевых участников", когда в декабре вышел Gemini.

9. Мукеш Амбани

Состояние: $116 миллиардов | Источник богатства: Диверсифицированные | Гражданство: Индия

В этом году Амбани стал первым азиатским членом Клуба 100 миллиардов долларов благодаря стремительному росту акций его конгломерата Reliance Industries. В марте он устроил звездный трехдневный гала-вечер на нефтеперерабатывающем комплексе Reliance, чтобы отпраздновать предстоящую июльскую свадьбу своего младшего сына Ананта. Рианна выступила перед 1 600 гостями, среди которых были Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Иванка Трамп. Reliance Industries Амбани владеет компанией Network18, которая является лицензиатом Forbes Media.

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8. Стив Балмер

Состояние: 121 миллиард долларов | Источник богатства: Microsoft | Гражданство: США.

Владелец "Лос-Анджелес Клипперс" этим летом переведет свою команду – пятую по стоимости в НБА – на новый стадион: (частно профинансированный) Intuit Dome стоимостью 2 миллиарда долларов, неподалеку от аэропорта Лос-Анджелеса. Состояние Балмера выросло на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, частично благодаря росту стоимости "Клипперс", но главным образом благодаря росту акций "Майкрософт".

7. Билл Гейтс

Состояние: 128 миллиардов долларов | Источник богатства: Microsoft | Гражданство: США.



Билл Гейтс был самым богатым человеком в мире 18 из 23 лет / Фото Getty Images

Несмотря на то, что Гейтс является едва ли не самым богатым в своей жизни, он занимает самую низкую позицию с 1992 года благодаря жесткой конкуренции в верхах, дорогому разводу в 2021 году и 59 миллиардам долларов, которые он отдал на благотворительность. Соучредитель Microsoft был самым богатым человеком в мире 18 из 23 лет с 1995 по 2017 год.

6. Уоррен Баффетт

Состояние: $133 миллиарда | Источник богатства: Berkshire Hathaway | Гражданство: США.

Баффет, чей давний бизнес-партнер Чарли Мангер умер в ноябре на 99-м году жизни, в прошлом году оказался в редкой вражде, столкнувшись с миллиардером Джимми Хасламом из-за цены приобретения Berkshire Hathaway сети автозаправочных станций Pilot Travel Centers, принадлежавшей Хасламу. Стороны пришли к согласию в январе, и Berkshire купил последние 20% Pilot за 2,6 миллиарда долларов. Акции Berkshire находятся на рекордно высоком уровне, увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом.

5. Ларри Эллисон

Состояние: 141 миллиард долларов | Источник богатства: Oracle | Гражданство: США

Спустя десять лет после ухода с поста генерального директора Oracle Эллисон все еще остается председателем, техническим директором и крупнейшим акционером компании, владея 40% акций. Акции Oracle выросли на 34%, и за последние 12 месяцев компания принесла Эллисону более 1 миллиарда долларов дивидендов (до уплаты налогов), что помогло ему стать богаче на 34 миллиарда долларов. Другие его предприятия идут не так хорошо: Его доля в X стоит меньше трети от $1 миллиарда, который он заплатил за нее, а Project Ronin, стартап по разработке программного обеспечения для борьбы с раком, который он основал в 2018 году, собирается закрыться.

4. Марк Цукерберг

Состояние: $177 миллиардов | Источник богатства: Facebook | Гражданство: США.

Что это был за забег для генерального директора Meta. После того, как акции гиганта социальных сетей упали на 75% от своего пика в 2021 году, Цукерберг уволил почти четверть своего персонала, сохраняя огромные ставки на ИИ и метамир. За прошлый год акции компании почти утроились, что сделало Цукерберга в свои 39 лет самым богатым за всю его историю.

3. Джефф Безос

Состояние: $194 миллиарда | Источник богатства: Amazon | Гражданство: США.

В этом году основатель Amazon озолотился как в плане богатства, так и в плане солнца. Он стал богаче на 80 миллиардов долларов благодаря 93% скачку акций своего левиафана электронной коммерции. Тем временем он потратил 150 миллионов долларов на покупку дома на острове "бункер для миллиардеров" в Майами в рамках переезда в солнечную, налогово благоприятную Флориду после трех десятилетий, проведенных в дождливом Сиэтле.

2. Илон Маск

Состояние: $195 миллиардов | Источник богатства: Tesla, SpaceX | Гражданство: США.



Илон Маск известен благодаря компании SpaceX / Фото Getty Images

Маск прошел долгий путь от ноября 2021 года, когда он стал первым человеком с состоянием в 300 миллиардов долларов. С тех пор он несколько раз получал и терял титул "самого богатого в мире", поскольку его смелые ставки или взлетали (оценка SpaceX взлетела на 80% до 180 миллиардов долларов), или проваливались (X, урожденный Twitter, стоит примерно на 70% меньше, чем когда он купил его в октябре 2022 года, а акции Tesla упали на 57% с конца 2021 года). В январе судья штата Делавэр аннулировал присужденные ему в 2018 году опционы на акции Tesla, которые сегодня стоят 46 миллиардов долларов. Forbes дисконтировал акции на 50% в ожидании апелляции Маска.

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1. Бернар Арно

Состояние: $233 миллиардов | Источник богатства: LVMH | Гражданство: Франция

Самый богатый человек мира второй год подряд. Состояние Арно выросло на 10% в 2023 году благодаря еще одному рекордному году для его роскошного конгломерата LVMH, которому принадлежат Louis Vuitton, Christian Dior и Sephora. В прошлом году модный гигант объявил о $16,5 миллиарда чистой прибыли с $94 миллиарда выручки. Арно закрепил свой план преемственности, чтобы сохранить семейный контроль в январе, когда предложил ввести своих сыновей Александра и Фредерика в состав совета директоров LVMH, где они присоединятся к двум его старшим детям, Антуану и Дельфине.