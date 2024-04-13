Какие бывают виды затмения и когда произойдет следующее
Источник:GQ
После впечатляющего полного затмения 8 апреля придется немного подождать, чтобы увидеть нечто подобное снова. Когда именно случится следующее полное или частичное затмение? Расскажем тебе о датах, которые стоит записать в своем календаре.
В целом явление затмения случается в масштабе истории человечества сравнительно часто и окружено теориями и суевериями. Оно происходит, когда Луна заходит перед Солнцем или наоборот, в результате чего небо темнеет, а иногда формируется кольцо интенсивного света, которое похоже на что-то потустороннее.
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А значит и вдохновляло на возникновение мифов, а впоследствии – на создание фильмов и сериалов. К примеру, в сериале "Аватар: Легенда об Аанге" затмение влияет на духов Солнца и Луны, что дает соответствующее преимущество народам огня или воды. В реальном мире ничего такого не происходит, но затмения все же потрясающие, так что никто не хочет их пропустить.
Когда следующее полное затмение
Полные затмения случаются реже чем частичные. В случае полного солнечного затмения следующее в США можно будет увидеть в августе 2044 года, частично в Европе – в 2026, а на территории Украины – аж в 2135.
Когда будет следующее частичное затмение
Следующее затмение в календаре – частичное лунное затмение, которое можно будет увидеть в некоторых частях Азии, Северной и Южной Америки в период с 17 сентября по 18 сентября 2024 года.
После этого будет еще одно кольцеобразное солнечное затмение 22 октября, которое также будет видно в некоторых частях Южной Америки, Тихого океана и Атлантики. А 17 октября состоится еще одно лунное затмение, но малозаметное.Заметим: при частичном лунном затмении Земля пересекает путь между Солнцем и Луной, но не выравнивается идеально с обоими астрономическими объектами. Поэтому тень нашей планеты не полностью закрывает полную луну.
Какие бывают типы затмений
Как объясняет National Geographic, есть два основных типа затмений, которые имеют также свои разновидности.
Солнечное затмение – когда Луна располагается между Землей и Солнцем, блокируя полностью или частично солнечный свет и отбрасывая тень на земную поверхность. Различают три его типа:
- Полное солнечное затмение – когда Луна полностью закрывает Солнце и видна лишь корона и только в определенных частях Земли.
- Частичное солнечное затмение – когда Луна закрывает лишь часть Солнца, создавая эффект, будто Солнце откусило от него кусок.
- Кольцеобразное солнечное затмение – когда Луна расположилась дальше от Земли на своей орбите, поэтому ее видимый размер меньше, чем у Солнца, она не закрывает его полностью и вокруг него формируется светлое кольцо.
Лунное затмение – когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, отбрасывая свою тень на лунную поверхность. Здесь различают два типа:
- Полное лунное затмение – когда Луна полностью проходит через тень Земли, поэтому ее видно с красноватым оттенком (поэтому ее прозвали "кровавой Луной").
- Частичное лунное затмение – когда часть Луны проходит через тень Земли, вследствие чего лунная поверхность темнеет.