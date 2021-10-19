И далее сообщения с этим содержанием облетели едва ли не все мировые СМИ. Общественность настолько взбудоражилась, что Китай даже решил выступить с официальным опровержением.

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"Китай испытал гиперзвуковое оружие"

Американские журналисты со ссылкой на целых 5 информированных источников уверяли, что полет китайского аппарата в августе – это было именно испытания гиперзвуковой ракеты. Да еще и способной нести в себе ядерный заряд.



И эта новость вызвала почти панические настроения в Соединенных Штатах Америки, ведь:

Для Китая – это огромный шаг вперед в сфере технологии. Даже несмотря на то, что ракета в цель вроде бы и не попала, ошибившись почти на 40 миль.

Но самое важное в том, что ракета облетела Землю через Южный полюс! То есть – пролетела куда большее расстояние, чем если бы ее отправляли через полюс Северный.

И что тут такого? Ничего, кроме того, что в этом регионе США не держат противоракетных средств.

"Китай испытывал космический корабль"

Власти Китая тем временем решили успокоить американцев и остальной мир. Официальный Пекин заявил, что в августе испытания действительно были, но не оружия – а космического корабля многократного использования. Причем даже не нового.

Это испытание было обычным экспериментом для проверки космических кораблей многоразового использования. Испытание, которое было важным для уменьшения затрат на использование космических кораблей,

– заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян 18 октября.

И подчеркнула, что Китай работает только для "удобного и дешевого мирного использования космоса людьми". А такие эксперименты, мол, в мире проводили уже неоднократно.



Гиперзвуковые ракеты – новый этап развития ракетных технологий / Фото Rand

И коротко о том, что следует знать о гиперзвуковых ракетах

Гиперзвуковые ракеты считают следующим логическим шагом в развитии ракетной техники. Ведь они летают по крайней мере в пять раз быстрее звука, и еще очень маневренные – что усложняет попытки их отследить и перехватить (межконтинентальные баллистические ракеты, которые сейчас есть на вооружении передовых стран, движутся по предсказуемых траекториях – их как раз перехватить не так сложно).

Известно, что активно разрабатывают и испытывают гиперзвуковые транспортные средства Россия (проект "Циркон") и США (проект HAWC). Буквально в сентябре обе страны заявляли о значительных успехах в этой области. И вот вдруг оказалось, что такого же, если не большего, успеха мог достичь и Китай – причем еще в августе.

О, чуть не забыли: в сентябре еще и Северная Корея объявила, что успешно испытала гиперзвуковую ракету Hwasong-8. Впрочем, международные эксперты в это не поверили.