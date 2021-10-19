Та далі повідомлення з цим змістом облетіли чи не всі світові ЗМІ. Громадськість настільки збурилася, що Китай навіть вирішив виступити з офіційним спростуванням.

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"Китай випробував гіперзвукову зброю"

Американські журналісти з посиланням аж на 5 інформованих джерел запевняли, що політ китайського апарату у серпні – це було саме випробування гіперзвукової ракети. Та ще й такої, що спроможна нести в собі ядерний заряд.



І ця новина викликала мало не панічні настрої у Сполучених Штатах Америки, адже:

Для Китая – це велетенський крок уперед у сфері технології. Навіть попри те, що ракета в ціль начебто не влучила, помилившись на майже 40 миль.

Але найважливіше в тім, що ракета облетіла Землю через Південний полюс! Тобто – пролетіла куди більшу відстань, ніж якби її відправляли через полюс Північний.

І що тут такого? Нічого, окрім того, що в тому регіоні США не тримають протиракетних засобів.

"Китай випробовував космічний корабель"

Влада Китаю тим часом вирішила заспокоїти американців та решту світу. Офіційний Пекін заявив, що у серпні випробування дійсно були, але не зброї – а багаторазового космічного корабля. Причому навіть не нового.

Це випробування було звичайним експериментом для перевірки космічних кораблів багаторазового використання. Випробування, яке було важливим для зменшення витрат на використання космічних кораблів,

– заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян 18 жовтня.

І наголосила, що Китай працює тільки для "зручного й дешевого мирного використання космосу людьми". А такі експерименти, мовляв, у світі проводили вже неодноразово.



Гіперзвукові ракети – новий етап розвитку ракетних технологій / Фото Rand

І коротко про те, що слід знати про гіперзвукові ракети

Гіперзвукові ракети вважають наступним логічним кроком у розвитку ракетної техніки. Адже вони літають принаймні уп'ятеро швидше за звук, а ще й дуже маневрені – що ускладнює спроби їх відстежити та перехопити (міжконтинентальні балістичні ракети, які зараз є на озброєнні передових країн, рухаються за передбачуваними траєкторіями – їх якраз перехопити не так і складно).

Адже вони літають принаймні уп'ятеро швидше за звук, а ще й дуже маневрені – що ускладнює спроби їх відстежити та перехопити (міжконтинентальні балістичні ракети, які зараз є на озброєнні передових країн, рухаються за передбачуваними траєкторіями – їх якраз перехопити не так і складно). Відомо, що активно розробляють та випробовують гіперзвукові транспортні засоби Росія (проєкт "Циркон") та США (проєкт HAWC). Буквально у вересні обидві країни заявляли про значні успіхи в цій царині. І от раптом виявилося, що такого ж, якщо не більшого, успіху міг досягти й Китай – причому ще в серпні.

Буквально у вересні обидві країни заявляли про значні успіхи в цій царині. І от раптом виявилося, що такого ж, якщо не більшого, успіху міг досягти й Китай – причому ще в серпні. О, мало не забули: у вересні ще й Північна Корея оголосила, що успішно випробувала гіперзвукову ракету Hwasong-8. Утім, міжнародні експерти у це не повірили.