Итальянская актриса показала, как носить деним на голое тело: стильные кадры красавицы
Источник:инстаграм Кристины Буччино
На этот раз мы решили устроить себе импровизированное путешествие в Италию. А все потому, что наше внимание будет приковано к итальянской актрисе Кристине Буччино.
Она поделилась со своими подписчиками в инстаграме серией соблазнительных кадров. На них можно увидеть, как красавица носит джинсовую длинную безрукавку без белья. Сплошное удовольствие.
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Демонстрирует, как носить деним
Кристина Буччино опубликовала сразу целую серию фотографий. Красавица на них позирует в удлиненной безрукавке из джинсовой ткани. Особого внимания стоит тот факт, что бюстгальтер в этом случае отсутствует. Собственно, это и приковало максимум внимания со стороны ее поклонников.
Ты не можешь прикоснуться к моей энергии,
– написала она под публикацией.
Кристина Буччино снялась в джинсовом жилете / Фото из инстаграма Буччино
Спорить с красавицей никто не будет. Ее подписчики поражены красотой и стильным образом актрисы. Собственно, об этом свидетельствуют комментарии, которые они оставили под заметкой. Вот лишь часть из них:
- "Красавица";
- "Ты просто безупречна";
- "Ты очень милая";
- "Крошка, ты просто пожар";
- "Очень привлекательная и фантастическая";
- "Замечательная, жаль, что жилет такой длинный".
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Какой бы длины жилет не выбрала Кристина, она потрясает своей фантастической красотой. 38-летняя итальянская актриса очень красивая и однозначно стоит того, чтобы ты подписался на нее. Поэтому, если ты до сих пор этого не сделал, то айда!