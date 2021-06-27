Тарантино подписался на ноге фанатки: ролик сразу же стал вирусным

Где только не оставляют автографы знаменитости: на руках, спине, груди. Не обходится и без ног. Вот именно благодаря соблазнительным ножкам блогерки ролик с Квентином Тарантино стал вирусным. Девушка просто попросила подписаться на ее ноге, и от этой возможности культовый режиссер не смог отказаться.

Смешной историей со своими подписчиками в тиктоке поделилась блогер с никнеймом dezertflake. Конечно же, есть видеодоказательство, чтобы ты не говорил, что девушка ловит хайп на ровном месте. Ролик, к слову, за считанные дни посмотрели более 4,7 миллиона раз!

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Квентин Тарантино оставил автограф на ноге

Когда случайно столкнулась с Квентином Тарантино, и спросила первое, что пришло в голову,

– отметила девушка.

На видео видно, как блогер спросила режиссера, не мог бы он оставить автограф на ее ноге. Квентин Тарантино не растерялся, ответив: "Да, конечно!".

Заметим, что девушка решила на этом не останавливаться. Она спросила Квентина Тарантино, мог бы он оценить ее ножку. Режиссер отказался это делать, отметив, что нога блогера "была бы на первом месте его рейтинга".

Квентин Тарантино – известный фут-фетишист

Ни для кого не секрет, что Квентин Тарантино буквально млеет от красивых женских ног. Не зря же его музой является Ума Турман с ее 42-м размером ноги. Да и в фильмах часто можно увидеть детализированные кадры ног героинь.

Ранее поклонник Квентина Тарантино поделился в сети милым фото. На нем культовый режиссер обсуждает ленты с посетителями его кинотеатра в Лос-Анджелесе. Кадр сделал Том Франк, который вместе со своей дочерью посетил исторический кинотеатр New Beverly, построенный еще в 1929 году. Его Тарантино в 2007 году выкупил из-за угрозы закрытия.

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