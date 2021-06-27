Если ты видел фильм "Основной инстинкт" с несравненной Шэрон Стоун, то новый вирусный ролик с ведущей Паолой Феррари тебе однозначно понравится. На нем эффектная 60-летняя звезда телевидения то ли случайно, то ли нарочно воспроизвела сцену из культового фильма. Это и сделало ее одной из горячих тем для обсуждения в сети.

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Паола Феррари и "Основной инстинкт" на Евро-2020

Во время одного из эфиров Паола Феррари появилась в черном длинном платье с эффектным вырезом. В какой-то момент она решила поменять ноги, что сразу же напомнило пользователям сети сцену из "Основного инстинкта". Более того: в сети уже начали активно обсуждать отсутствие нижнего белья на ведущей.

Смотри, как Паола Феррари случайно стала звездой сети:

"Это стало вирусным, они используют больше VAR (для этого инцидента), чем на поле на Чемпионате Европы. Это произошло, но в этом нет ничего серьезного", – объясняет Феррари.

Интересно, что были и те, кому удалось "разглядеть" татуировку бабочки под платьем ведущей.

"Могу вас заверить, что у меня нет татуировки бабочки, я не летаю так высоко", – отшутилась ведущая.

Напомним тебе эту самую сцену с Шэрон Стоун в "Основном инстинкте":

"Это немного натянуто, потому что она – одна из самых сексуальных женщин в мире. Короче, вирусный ролик кажется немного преувеличенным, я вела шоу два вечера в штанах... В этой сцене на Шэрон Стоун не было нижнего белья. Я предпочитаю защиту здоровья и гигиену", – поставила точку Паола Феррари.

Так или иначе, но ведущей Паоли Феррари удалось не на шутку взбудоражить пользователей сети. И, убеждены, этот ролик еще долго будет распространяться сетью. А саму Паолу мы еще увидим точно, ведь Италия вышла в 1/4 Евро-2020!