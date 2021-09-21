Лень – лучший союзник: как всего 20 секунд бездействия использовать с пользой для себя

Лень это чувство, которое мы связываем исключительно с негативной коннотацией. Но можно себе представить, что лень может стать отличным союзником для выработки хороших привычек? Именно об этом мы и поговорим далее.

Все начинается с нашего определения лени. Например, если ты думаешь о ней только как о чувстве, которое мешает тебе встать с кровати для выполнения определенной деятельности, тогда ты столкнешься с негативным подтекстом. Однако есть и положительная сторона лени, которая связана с разочарованием во время совершения действий, какие могут тебе навредить. Если ты сможешь понять лень таким образом, ты станешь на шаг ближе к эмоциональной зрелости.

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Правило 20 секунд сделает лень твоим союзником

Для этого существует правило 20 секунд, которое рекомендуют некоторые эксперты в области психического здоровья. Оно позволяет переосмыслить лень так, чтобы вместо чувства, которое мешает нам делать добрые действия, оно становится союзником в экономии энергии и избежании вредных привычек.



Лень может помочь тебе побороть вредные привычки / Фото Unsplash

Почему это работает?

Правило 20 секунд использует лень в твоих интересах. Например, когда нам нужно выбрать между походом на кухню и приготовлением чего-нибудь поесть, вместо того, чтобы просто заказать еду домой, мы, как правило, выберем последнее. То же самое происходит, когда нам приходится выбирать между двумя часами чтения книги или просто просмотром социальных сетей. Кажется, человек создан, чтобы выбирать то, что во многих случаях требует меньше усилий.

И это имеет смысл, ведь по своей природе люди сталкивались со множеством различных ситуаций, когда им приходилось экономить энергию, чтобы выжить. В конце концов, мир может быть достаточно враждебным, и мы все должны найти лучший способ продвинуться вперед. Проблема в том, что лень начинает захватывать различные аспекты жизни человека и даже заставляет ее перестать делать то, что было бы полезно для нее. Потому что просто лень...

Итак, ключ к этому методу, – использовать лень иначе и превратить ее в союзника в борьбе с вредными привычками.



Научись использовать лень с пользой для себя / Фото Unsplash

Как это работает?

Правило 20 секунд заключается в том, чтобы найти способы побороть вредные привычки. Препятствия в 20 секунд может хватить, чтобы обуздать то, что не приносит тебе пользы. Вот как ты можешь использовать лень в своих интересах.

Например, если ты хочешь перестать есть чипсы, постарайся не иметь подобных снеков дома. И когда у тебя возникнет тяга, ты знаешь, что тебе придется выйти в магазин. А это уже не так просто. Тебе лень одеться, выходить на холодную улицу, мокнуть под дождем. И все это лишь для того, чтобы побаловать себя сомнительным вкусностями.

Другой пример: если ты хочешь сократить пользование социальных сетей, ты можешь скрыть приложения на телефоне, чтобы их было непросто найти. Этот квест может заставить тебя реже заглядывать в сети, ведь тебе просто лень выполнять несколько лишних движений.

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Ключ к этому моменту – ограничить свой мозг и тело необходимостью прилагать усилия каждый раз, когда ты хочешь немедленно или подсознательно выполнить определенную привычку, которой хочешь избавиться. Вот как лень, которая с одной точки зрения может стать отрицательным чувством, может стать твоим лучшим союзником в жизни.