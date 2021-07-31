Как люди ведут себя в общественных местах: узнай себя на картинках

Урбанисты и архитекторы из SWA решили изучить социальное поведение людей в местах коллективного пребывания – площадях, парках, улицах и тому подобное. В качестве примера они взяли Нью-Йорк, а к выводам пришли довольно интересным.

Оказывается, большинство людей следуют определенным давно известным формам поведения. Более того, постоянно повторяют их, даже не осознавая этого.

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Как исследовали поведение людей в общественных местах

А как это можно сделать в современном мире? С помощью камер наблюдения, конечно.

На 10 популярных общественных пространствах Нью-Йорка поставили камеры, затем обработали полученную информацию и – сформировали тепловую карту (как люди передвигаются, где скапливаются и так далее).

Как себя ведут люди в общественных местах: 10 типовых схем

Пончикизация

На площадях люди в основном собираются на краях, центр часто оставляя пустым.

Это случается даже на площадях, где расставлены места для сидения равномерно и равноудаленно!



Пончикизация / Фото SWA

Видофилия

Туристов привлекают красивые пейзажи и смотровые площадки, но – ненадолго (на время, нужное, чтобы сделать две или три фотки).

Дольше люди скапливаются у тех памятников, где можно присесть (да и то минут на 10).



Видофилия / Фото SWA

Туннелизация

Если тропа ведет прямо – люди идут по ней быстрее.

Даже если им на самом деле некуда спешить, а посреди тропы или дороги есть какая-то интересность.



Туннелизация / Фото SWA

Школинг

Если человек пришел на площадь поучиться – он будет ​​стремится сесть у небольшой группы других людей.

Одиночки и большие группы желающих поучиться не привлекают.



Школинг / Фото SWA

Обседализация

Желающие погулять люди всегда тянутся к возвышениям и лестницам.

Причем молодежь почему-то поднимается обычно выше, чем старшие.



Обседализация / Фото SWA

Ящеринг

Молодежь очень любит прилечь, если где-то в общественном пространстве есть тепленькое место под солнцем.

Или в тени – зависит от времени года, видимо.



Ящеринг / Фото SWA

Прятальнинг

Чтобы поговорить по телефону или почитать книгу, люди выбирают укромные места и ниши, где их не будет видно.

Хотя сами стремятся иметь максимально широкий угол обзора.



Прятальнинг / Фото SWA

Лавкосфера

Привлекательные для отдыха места – скамейки со спинкой. Но сидят там в основном не старше люди, а молодежь.

Особенно если они могут одновременно все видеть и быть увиденными.



Лавкосфера / Фото SWA

Порогофилия

Сейчас будет немного сложно: люди чаще всего выбирают так называемые "защищенные" зоны для расположения – между открытым и закрытым пространством. Например, садятся на самый высокий ряд пустого стадиона, на боковые столы в ресторанах (между стеной и центром зала).

Причем другие люди, которые в это время приходят, готовы ждать освобождения уютного места до получаса! При наличии свободных рядом, да.



Порогофилия / Фото SWA

Спинозащитизм

Те же яйца, только в профиль.

Люди предпочитают садиться на скамейки, за которым есть что-то надежное (защитное), а не открытое пространство.



Спинозащитизм / Фото SWA

Есть еще 15 других интересных схем, но, думаем, ты и в этих 10 устал себя искать;)

Дождись следующего материала о социальном поведении в общественных местах – там еще будет над чем подумать.

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