Как люди ведут себя в общественных местах: узнай себя на картинках
Источник:The Guardian
Урбанисты и архитекторы из SWA решили изучить социальное поведение людей в местах коллективного пребывания – площадях, парках, улицах и тому подобное. В качестве примера они взяли Нью-Йорк, а к выводам пришли довольно интересным.
Оказывается, большинство людей следуют определенным давно известным формам поведения. Более того, постоянно повторяют их, даже не осознавая этого.
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Как исследовали поведение людей в общественных местах
А как это можно сделать в современном мире? С помощью камер наблюдения, конечно.
- На 10 популярных общественных пространствах Нью-Йорка поставили камеры, затем обработали полученную информацию и – сформировали тепловую карту (как люди передвигаются, где скапливаются и так далее).
Как себя ведут люди в общественных местах: 10 типовых схем
Пончикизация
На площадях люди в основном собираются на краях, центр часто оставляя пустым.
- Это случается даже на площадях, где расставлены места для сидения равномерно и равноудаленно!
Пончикизация / Фото SWA
Видофилия
Туристов привлекают красивые пейзажи и смотровые площадки, но – ненадолго (на время, нужное, чтобы сделать две или три фотки).
- Дольше люди скапливаются у тех памятников, где можно присесть (да и то минут на 10).
Видофилия / Фото SWA
Туннелизация
Если тропа ведет прямо – люди идут по ней быстрее.
- Даже если им на самом деле некуда спешить, а посреди тропы или дороги есть какая-то интересность.
Туннелизация / Фото SWA
Школинг
Если человек пришел на площадь поучиться – он будет стремится сесть у небольшой группы других людей.
- Одиночки и большие группы желающих поучиться не привлекают.
Школинг / Фото SWA
Обседализация
Желающие погулять люди всегда тянутся к возвышениям и лестницам.
- Причем молодежь почему-то поднимается обычно выше, чем старшие.
Обседализация / Фото SWA
Ящеринг
Молодежь очень любит прилечь, если где-то в общественном пространстве есть тепленькое место под солнцем.
- Или в тени – зависит от времени года, видимо.
Ящеринг / Фото SWA
Прятальнинг
Чтобы поговорить по телефону или почитать книгу, люди выбирают укромные места и ниши, где их не будет видно.
- Хотя сами стремятся иметь максимально широкий угол обзора.
Прятальнинг / Фото SWA
Лавкосфера
Привлекательные для отдыха места – скамейки со спинкой. Но сидят там в основном не старше люди, а молодежь.
- Особенно если они могут одновременно все видеть и быть увиденными.
Лавкосфера / Фото SWA
Порогофилия
Сейчас будет немного сложно: люди чаще всего выбирают так называемые "защищенные" зоны для расположения – между открытым и закрытым пространством. Например, садятся на самый высокий ряд пустого стадиона, на боковые столы в ресторанах (между стеной и центром зала).
- Причем другие люди, которые в это время приходят, готовы ждать освобождения уютного места до получаса! При наличии свободных рядом, да.
Порогофилия / Фото SWA
Спинозащитизм
Те же яйца, только в профиль.
- Люди предпочитают садиться на скамейки, за которым есть что-то надежное (защитное), а не открытое пространство.
Спинозащитизм / Фото SWA
Есть еще 15 других интересных схем, но, думаем, ты и в этих 10 устал себя искать;)
- Дождись следующего материала о социальном поведении в общественных местах – там еще будет над чем подумать.
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