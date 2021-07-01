На серии новых фото Люсия Яворчекова позирует в очень соблазнительном купальнике. Он отличается тем, что выигрышно подчеркивает горячие формы красавицы. А ей, поверь, есть чем похвастаться.

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"Мне нравятся люди с глубиной, мне нравятся люди с эмоциями, мне нравятся люди с острым умом", – написала она под постом, который сопровождается кадрами с глубоким декольте.

Неудивительно, что за сутки серия фото Люсии Яворчековой набрала более 140 тысяч лайков. Не обошлось и без безумного количества комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Чрезвычайно горячие фото";

"Девочка, ты – невероятная";

"То, что я вижу, – реальность?";

"Просто безупречная";

"Вау, это тело поражает";

"Настоящая богиня".

Думаем, долго уговаривать тебя не нужно. Айда ставить лайк и оставлять комментарий под публикацией Люсии Яворчековой, а также подписываться на красавицу. Тебя ожидает еще очень много горячих фото от словацкой фитнес-модели.