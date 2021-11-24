На эффектных фотографиях, которыми Люсия Яворчекова поделилась со своими подписчиками, она позирует в крошечном бикини. Кадры она традиционно сделала во время отдыха в Тулуме. Не будем кривить душой: сами бы не отказались быть там, но это уже совсем другая история.

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Подписчикам фитнес-модели безумно пришлись по душе фотографии, которые она выложила в сети. Поэтому они были максимально щедры как на лайки, так и комментарии. Лови лучшие из них, а потом можешь смело любоваться роскошными формами красавицы:

  • "Ты настоящая королева";
  • "Безупречная женщина";
  • "Я влюблен в тебя";
  • "Твое тело завораживает";
  • "Чрезвычайно потрясающая";
  • "Нельзя быть столь роскошной";
  • "Люсия – женщина из моих самых заветных мечтаний";
  • "Ты очень и очень сексуальная";
  • "Соблазнительный ангел".

Люсия Яворчекова снялась в бикини
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова снялась в бикини
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова снялась в бикини
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова снялась в бикини
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова снялась в бикини
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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Люсия Яворчекова не устает радовать своих подписчиков горячими фотографиями. Мы рекомендуем подписаться на нее. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна от фитнес-модели.