На эффектных фотографиях, которыми Люсия Яворчекова поделилась со своими подписчиками, она позирует в крошечном бикини. Кадры она традиционно сделала во время отдыха в Тулуме. Не будем кривить душой: сами бы не отказались быть там, но это уже совсем другая история.

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Подписчикам фитнес-модели безумно пришлись по душе фотографии, которые она выложила в сети. Поэтому они были максимально щедры как на лайки, так и комментарии. Лови лучшие из них, а потом можешь смело любоваться роскошными формами красавицы:

"Ты настоящая королева";

"Безупречная женщина";

"Я влюблен в тебя";

"Твое тело завораживает";

"Чрезвычайно потрясающая";

"Нельзя быть столь роскошной";

"Люсия – женщина из моих самых заветных мечтаний";

"Ты очень и очень сексуальная";

"Соблазнительный ангел".



Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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