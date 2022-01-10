Не стал исключением ее новый пост. На фотографии, которой красавица поделилась в сети, она позирует в кружевном белье. Дополняют дерзкий образ колготки в сеточку, косуха и массивные ботинки. Вишенка на торте, так сказать, – чокер со змеей.

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Соблазнительное фото Люсии Яворчековой вызывает неподдельный восторг. Оно и не удивительно, ведь фитнес-модель буквально завораживает не только своими изгибами, но взглядом кошечки. С нами солидарны подписчики красавицы, которая засыпала ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты очень горячая";

"Роскошное фото";

"Прекрасная женщина";

"Фантастическая красота";

"Невероятная и очень сексуальная";

"Икона красоты и чувственности";

"От тебя невозможно оторваться";

"Сексуальная кошечка";

"Соблазнительная и обаятельная";

"Девушка из моих самых заветных мечтаний".



Вызывающее фото Люсии Яворчековой взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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