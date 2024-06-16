"Горячая штучка, которая возбуждает": сеть в восторге от мокрого видео словацкой фитнес-модели

16 июня 2024, 00:44
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Источник:

инстаграм Люсии Яворчековой

Люсия Яворчекова стала нашей постоянной гостьей. Оно и неудивительно, ведь словацкая фитнес-модель знает толк в том, что привлекает максимум внимания.

На этот раз красавица выложила ролик, который состоит из целого ряда горячих фото. На них мокрая Люсия Яворчекова позирует в белой майке, трусиках, а также колготах в сеточку. Максимально жаркий образ!

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Фанаты в восторге от горячего ролика

Вы знаете куда пойти, чтобы получить больше,
– написала она под заметкой.

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Подозреваем, Люсия призывает перейти на страницу бренда, который занимается нижним бельем. Пользователи сети, собственно, в восторге от образа словацкой фитнес-модели. Они буквально засыпали ее комплиментами:

  • "Сумасшествие";
  • "Горячая штучка, которая возбуждает";
  • "Как же прекрасно";
  • "Ты – самая красивая женщина, которую я когда-либо видел";
  • "Какая же ты сексуальная и горячая";
  • "Люси, ты просто бескомпромиссная.";
  • "Вау, чрезвычайно красиво";
  • "Вы – настоящее красивое зрелище";
  • "Вы очень красивая женщина";
  • "Вы такие красивые и совершенные! Спасибо, что украсили мой день!".

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Люсия Яворчекова однозначно вызывает восторг. Она немало времени проводит за тренировками. И именно это позволило ей достичь таких идеальных форм, которые активно воспевают ее подписчики в инстаграме.

Автор: Едуард Хомченко