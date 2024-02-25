Тогда посмотри на перечень ниже – там увидишь несколько вариантов духов, каждый из которых может стать идеальным выбором. На работе, на свидании или просто в городе – где бы ты ни бывал, стоит инвестировать в замечательный аромат.

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Базовый список мужских духов для парней 20+

Конечно, ты можешь выбрать себе в общем все, что тебе нравится, и для хорошего аромата на самом деле нет возрастных ограничений. Однако, скажем, GQ считает, что именно эти духи лучше всего соответствуют характеристикам 20-летнего мужчины.

Paco Rabanne 1 Million Parfum. Роскошный парфюм для молодых мужчин, которые не боятся выделяться. Флакон в форме слитка символизирует богатство, престиж и власть. Парфюм воплощает чувственность и дерзость настоящего современного мужчины. Сочетание пряных нот обеспечивает интенсивный, но тонкий аромат, который сохраняется много часов. Идеальный выбор для тех, кому за 20, и кто стремится произвести впечатление, продемонстрировать статус и темперамент. Ноты: тубероза, соль, масло Моной, амбра, кожа, кашемир, лабданум и сосна.

Роскошный парфюм для молодых мужчин, которые не боятся выделяться. Флакон в форме слитка символизирует богатство, престиж и власть. Парфюм воплощает чувственность и дерзость настоящего современного мужчины. Сочетание пряных нот обеспечивает интенсивный, но тонкий аромат, который сохраняется много часов. Идеальный выбор для тех, кому за 20, и кто стремится произвести впечатление, продемонстрировать статус и темперамент. Ноты: тубероза, соль, масло Моной, амбра, кожа, кашемир, лабданум и сосна. Carolina Herrera Bad Boy Le Parfum. Смелый аромат, созданный с помощью электризующей и дерзкой новой формулы. Ароматный древесный аромат захватывает дух современного мужчины своими смелыми нотами. Немного неуважения, много уверенности и щепотка таинственности. Аромат идеально подходит для молодого парня, который знает, кто он есть. На матовом черном флаконе смело изображена культовая молния – абсолютный символ нонконформизма, энергии и решительности. Ноты: марихуана, грейпфрут, черный перец, герань, кожа и ветивер.

Эти духи для мужчин сочетают в себе молодость и индивидуальность / Фото freepik