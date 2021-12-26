Лучший подарок на Рождество: Lamborghini тронул праздничным роликом

Мы обожаем праздники не только потому, что можно достаточно отдохнуть и полакомиться вкусностями. А еще потому, что в сети появляются чрезвычайно крутые праздничные ролики. Вот, к примеру, от Lamborghini.

Автомобильная компания разбирается в том, как всего за несколько минут подарить максимальное чувство праздника. Это она продемонстрировала нам в своем новом рождественском ролике. И он гарантированно тронет каждого, кто его увидит!

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Lamborghini снял трогательный рождественский ролик

В рекламе, выпущенной в канун Рождества, можно увидеть счастливую семью, собравшуюся у елки. И, конечно, главным героем ролика стал мальчик, получающий желанные подарки: электрогитару, а также скейтборд. Но подлинным сюрпризом для него стал пульт дистанционного управления. Под ним мальчика ждал призыв подойти к окну, что малыш уверенно сделал.

Оказывается, пульт дистанционного управления предназначен для Lamborghini Huracan дяди мальчика. И он безропотно делает вид, что позволяет малышу управлять суперкаром. Конечно, не обошлось без крутого дрифта огромной подъездной дорожкой к дому.

Заканчивается ролик тем, что дядя катает своего племянника на Huracan, а на экране появляется надпись:

"Неожиданные эмоции – это больше, чем просто подарок".

Смотри трогательное рождественское видео от Lamborghini:

И мы не будем спорить с этим фактом. Действительно, подарки обеспечивают праздничную атмосферу, но еще больше в нашей памяти запечатлеваются именно эмоции, которые они вызывают.

Что касается Lamborghini Huracan, тоАвтомобиль может развивать мощность до 631 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Двигатель соединен с семиступенчатой ​​коробкой с двойным сцеплением, которая передает мощность на все четыре колеса. Это позволяет Huracan разогнатьсяЭтого достаточно, чтобы разогнать его до максимальной скорости 325 километров в час, и более чем достаточно для незначительного дрифта.

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Будем откровенны, мы бы тоже были не против такого подарка на Рождество. Тебя же мы буквально призываем дарить именно положительные эмоции. А всевозможные презенты пусть будут приятным дополнением. Веселых праздников!