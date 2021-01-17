2020 год был напряженным и странным для всех без исключения. Но это не значит, что нужно бегать по комнате, кричав "Все пропало". Можно использовать ограничения, с которыми мы столкнулись для того, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего. Актер Марк Уолберг, которого мы знаем благодаря игре в "Трансформерах", дал 8 советов, которые помогут вернуться в форму в этом году. Читай их в Men 24.

Если ты после праздников набрал несколько килограммов – не паникуй. Используй лишний вес для того, чтобы превратить его в желанный рельеф. Для этого стоит воспользоваться советами актера Марка Уолберга, которые тебе рассказывает Men 24 . Айда с нами возвращать свое тело в форму в 2021 году!

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1. Начни заниматься

Хватит оправдываться и ждать, когда наступит идеальный месяц или день. Лучший день начать – сегодняшний день. Запишись в спортзал или занимайся дома, изменения свой рацион, а также помни об отдыхе. Конечно же, сначала будет сложно, но через несколько месяцев результат тебя просто поразит.

2. Установи базовый уровень

Тебе нужно стать перед зеркалом, сделать несколько фотографий, записать свои параметры, а также поставить себе цели, которых ты хочешь достичь. Также актер рекомендует делиться с друзьями своими целями, чтобы у тебя было меньше возможностей остановиться на половине пути. Чтобы не потерять запал следует начинать с малого. Если ты захочешь сразу же тренироваться по несколько часов, то через неделю твоё тело даст тебе понять, что ты все неправильно делаешь.

3. Оправдания не должны омрачать результат

Понятное дело, что будут дни, когда ты будешь нарушать диету или пропустишь несколько тренировок. Это не трагедия. Трагедия – когда ты начнешь себя жалеть и откладывать на мифическое завтра возвращение к новой жизни. Ничто не должно тебя останавливать на пути достижения желаемого рельефа, а также отличного самочувствия. Помни об этом.

4. Питание – топливо

Если у тебя есть автомобиль, то ты прекрасно знаешь, что заливать в него какое-нибудь топливо однозначно не стоит. Почему ты это делаешь с собой? Еда – это топливо для тебя. Поэтому она должна приносить тебе пользу, дарить заряд энергии. Поэтому подумай над тем, стоит ли запихиваться бургерами и различным джанкфудом.

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5. Прислушайся к своему телу

Отдыхай столько, сколько нужно твоему телу. Но ни в коем случае не возвращайся к вредным привычкам, которые ранее были неотъемлемой составляющей твоей жизни. Помни о том, что ты влияешь на свое здоровье. Поэтому нужно сосредоточиться на том, что приносит твоему телу пользу.

6. Разнообразие поможет

Добавь в свою программу HIIT-тренировки, езду на велосипеде, подъем штанг, пешие прогулки. Тренировки могут и должны быть интересными. Т ы будешь ненавидеть себя за те дни, когда пропустил занятия. Поэтому Марк рекомендует не выполнять ежедневно одно и то же упражнение. Такой подход заставит тебя скучать и уставать эмоционально от похода в зал.

7. Дай себе здоровый выбор

Тебе пора научиться разбираться в том, что для тебя полезно, а что – нет. Хочешь выпить сладкий газированный напиток – отдай предпочтение воде с фруктами. Захотелось котлет? Пожарь себе стейк. Душа хочет картофеля фри? Запеки картофель по-деревенски. Не ленись. Более того: такой подход позволит тебе разнообразить твой рацион.

8. Гордись прогрессом

Каждый потерянный сантиметр, прирост мышечной массы – все это стоит того, чтобы собой гордиться. Не стоит стесняться делать селфи, чтобы показать себе и друзьям, насколько изменилось твоё тело. К слову, этот подход позволит устранить токсичных людей из своего окружения. Они будут смеяться над тобой и не понимать, зачем ты худеешь. Зато твои люди будут поддерживать тебя. Не исключено, что ты вдохновишь их также изменить свою жизнь.

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