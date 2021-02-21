Знакомься, это волшебная Мелинда Лондон. 22-летняя немецкая модель порадовала своих поклонников новым горячим фото. На нем красавица позирует абсолютно голой на фоне моря. Наслаждайся порцией красоты на Men 24.

Мелинда Лондон – одна из тех невероятных моделей, которые отдают предпочтение обнаженным фото. На ее странице в инстаграме значительно легче найти откровенное фото модели, чем фотографию, на которой она позирует в платье, например. Айда смотреть на соблазнительный кадр, которым Мелинда Лондон поделилась со своими подписчиками.

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"Рай?", – написала она под постом.

Знаешь, если это рай, то все бы хотели туда попасть. Тем более, что рядом будет такая невероятная и соблазнительная красавица. Неудивительно, что Мелинду Лондон засыпали комплиментами ее подписчики в сети:

"Красивое тело";

"Потрясающая";

"Ты такая красивая на этом фото";

"Божественная красота";

"Сексуальная красавица";

"Фотограф – настоящий счастливчик";

"Да, ты – мой рай".

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