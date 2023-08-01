Ряд экспертов полагают, что именно в этом методе кроется секрет того, как стать лучшим лидером и более успешным человеком – как на работе, так и за ее пределами. Попробуем разъяснить этот секрет.

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Что такое метод милосердного воина для достижения успеха

Психотерапевт и коуч для руководителей Моше Ратсон написал об этом в Psychology Today. Метод милосердного воина связан с японской традицией бусидо, что является своеобразным этическим кодексом самураев с 7 ключевыми принципами: честь, лояльность, уважение, честность, справедливость, храбрость и доброжелательность.

Нет, метод не требует присягать на верность до смерти своему начальнику или своей работе. Но есть определенные элементы, которые можно перенести во многие другие контексты и которые могут дать любому инструменты, необходимые для достижения целей.

Быть милосердным воином означает стремиться к равновесию через саморегуляцию и нравственное поведение. То есть действовать с отвагой, мудростью, терпением и ответственностью, стремиться к сопереживанию и доброте, а также к всеобщему благу. Короче говоря, милосердный воин – это самая смелая, мудрая и сильная версия самого себя.

Самое важное в том, что он позволяет человеку лучше реагировать на сложные, стрессовые или гневные ситуации, чтобы не принимать поспешные или непродуманные решения, которые могут иметь плохие последствия.



Метод милосердного (сострадательного) воина помогает человеку стать лучшей версией себя / Фото katemangostar @freepik

4 пункта, которые очень помогают добиваться успеха как в работе, так и в отношениях