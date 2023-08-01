Ряд экспертов полагают, что именно в этом методе кроется секрет того, как стать лучшим лидером и более успешным человеком – как на работе, так и за ее пределами. Попробуем разъяснить этот секрет.
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Что такое метод милосердного воина для достижения успеха
Психотерапевт и коуч для руководителей Моше Ратсон написал об этом в Psychology Today. Метод милосердного воина связан с японской традицией бусидо, что является своеобразным этическим кодексом самураев с 7 ключевыми принципами: честь, лояльность, уважение, честность, справедливость, храбрость и доброжелательность.
Нет, метод не требует присягать на верность до смерти своему начальнику или своей работе. Но есть определенные элементы, которые можно перенести во многие другие контексты и которые могут дать любому инструменты, необходимые для достижения целей.
Быть милосердным воином означает стремиться к равновесию через саморегуляцию и нравственное поведение. То есть действовать с отвагой, мудростью, терпением и ответственностью, стремиться к сопереживанию и доброте, а также к всеобщему благу. Короче говоря, милосердный воин – это самая смелая, мудрая и сильная версия самого себя.
Самое важное в том, что он позволяет человеку лучше реагировать на сложные, стрессовые или гневные ситуации, чтобы не принимать поспешные или непродуманные решения, которые могут иметь плохие последствия.
Метод милосердного (сострадательного) воина помогает человеку стать лучшей версией себя / Фото katemangostar @freepik
4 пункта, которые очень помогают добиваться успеха как в работе, так и в отношениях
- Саморегуляция. Это значит быть в контакте со своими эмоциями, понимать, откуда они происходят и что их вызывает, а также уметь их контролировать. Избегать, например, того, чтобы гнев или страх приводили к неправильным или вредным действиям. Саморегуляция – это научиться успокаивать себя, не раздражаться по пустякам, не позволять неконтролируемым ситуациям гневить тебя. Лучше взять этот гнев и превратить его в нечто положительное, начав с поиска мудрости и самосовершенствования.
- Борьба за себя и за других. Ты должен бороться за себя, свои идеи, мечты и планы, чтобы двигаться вперед и добиваться желаемого. Должен научиться стоять на своем и прилагать дополнительные усилия, чтобы не позволить препятствию или проблеме уничтожить тебя. Но если также хочешь быть хорошим лидером, должен научиться бороться и отстаивать свою команду, должен убедиться, что она имеет справедливые, хорошие условия и пространство для роста и развития.
- Баланс. Он чрезвычайно важен, поскольку предотвращает хронический стресс, полную усталость и выгорание. Речь идет о том, чтобы научиться отделять личную жизнь от рабочей, уделяя достаточно времени и внимания каждой из них. Нужно понимать, что работа важна, но отдых тоже, поэтому не стоит вкладывать всю энергию и внимание только в одну из этих сфер.
- Терпение, мудрость и мужество. Нужно терпение, чтобы не делать все наспех, что приводит к большему количеству ошибок. Нужна мудрость, чтобы распознать, что важно, что нужно делать, чтобы осознать свои сильные и слабые стороны. Нужно мужество, чтобы выйти в мир и делать то, что ты действительно хочешь делать, даже если это кажется сложным или если многие считают, что ты должен заниматься другим.