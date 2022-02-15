Между двух огней: как балансировать между мамой и возлюбленной

Рано или поздно в твоей жизни будут две женщины, которых ты будешь любить одинаково сильно: мама и жена. Мы расскажем, как балансировать между ними и не портить отношения с каждой из них.

К сожалению, иногда бывает так, что твоя мама и возлюбленная не слишком хорошо ладят. Но это не значит, что ты должен пренебрегать отношениями в угоду родному человеку. Попробуй лучше примирить их и сделать все возможное, чтобы они были ближе.

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Рассказываем как научиться балансировать между мамой и возлюбленной. Возьми на вооружение эти советы, чтобы сохранять хорошие отношения с обоими.

1. Пойми каждую из них

Ты должен сначала понимать, что каждая ценит тебя больше всего. Мать родила тебя, воспитала. Так что ей очень трудно смириться с тем явлением, что в твоей жизни теперь другая. Что касается возлюбленной, то она доверила свою жизнь тебе. Поэтому следует понимать, почему она всегда будет хотеть быть на первом месте.

Как бы там ни было, каждая из них любит тебя и хочет, чтобы ты был счастлив.



Помни о том, что каждая из них любит тебя крепко / Фото Emma Dau

2. Поэтому начни с кухни

Для многих это звучит смешно, но истина такова: все начинается с кухни. Если так исторически сложилось, что вы живете под одной крышей, нужно разделить сферы влияния. Усади своих любимых женщин за стол и составь схему, которая позволит им не воевать за кухонное пространство. Если ты видел сериал "Когда мы дома", то знаешь, что каждая будет пытаться порадовать тебя чем-нибудь вкусненьким. Более того, между ними может разгореться настоящая борьба.

Попробуй расписать приготовление блюд по дням. Это позволит каждой проявлять свои кулинарные таланты, а также оставлять достаточное время для себя.

3. Содействуй общению

Наибольшее препятствие во всех отношениях — недоразумение. Вместо того чтобы ежедневно накапливать ненависть друг к другу, заставляй их чаще говорить. Возможно, твоя мама хочет чего-нибудь одного, а твоя возлюбленная предполагала, что это что-то другое.

Обсуждение своих потребностей и предпочтений позволит снизить градус напряжения между женщинами, которых ты любишь.

4. Контролируй собственный гнев

Не позволь себе бросаться ни на мать, ни на возлюбленную на глазах другой. Это значит, что не нужно отчитывать маму перед женой и наоборот. Лучше найди возможность лицом к лицу обсудить то, что тебя не устраивает. Это положительно повлияет на отношения, а также не подрывает авторитет женщин, которых ты очень любишь.

Помни о том, что конфликты никогда не приносят пользы. Только спокойное и уравновешенное обсуждение позволит добиться желаемых результатов.



Если тебя что-то не устраивает – поговори лицом к лицу / Фото Candice Picard

5. Уделяй время обеим женщинам

Иногда скрытое разочарование из-за невозможности проводить время с сыном или мужем нарастает и проявляется по-разному. Постарайся проводить время с женщинами, которых ты любишь. Назначай свидание с ними обоими в разные дни. Качественное времяпрепровождение положительно влияет на ваши отношения.

Если ты делаешь подарок одной, это нужно сделать и другой. Пусть каждая из твоих любимых женщин чувствует себя одинаково важной для тебя.

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Позаботься о том, чтобы и твоя мама, и твоя жена были счастливы рядом с тобой. Твоя задача уделять им достаточно внимания, исключать появление конфликтных ситуаций, а также делать все возможное для того, чтобы они превратились из соперниц в союзниц!