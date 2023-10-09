Сначала он оттачивал бережливое мышление, когда речь шла о деньгах и инвестициях. Но после прочтения серии книг, написанных предпринимателями, создавшими бизнес-империи, он почувствовал закономерность – безопасная игра еще никого не сделала миллионером.

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В разговоре с CNBC 39-летний миллионер сказал: "Я обнаружил, что жизненные уроки, которые мы извлекаем из книг, помогают нам быстрее достигать наших целей, особенно когда они показывают нам, как не повторять ошибок других". Из всех книг, которые он прочитал, Санчес выделяет четыре, которые помогли ему в молодом возрасте достичь состояния в 1 миллион долларов.

1. "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки

Основная идея книги "Богатый папа, бедный папа" Роберта Киосаки состоит в том, что богатство – это не столько деньги, которые человек накопил, сколько время, которое он может купить за них. Кийосаки, основатель Rich Global LLC и компании Rich Dad Company, написал 27 книг о личных финансах, но в этой книге он предлагает советы о том, как изменить свое мышление с "я не могу себе этого позволить" на "как я могу себе это позволить"?

Именно этот вопрос заставил Санчеса искать более пассивные источники дохода, такие как его веб-сайт и инвестиции в недвижимость.



Обложка книги "Богатый папа, бедный папа"

2. "Предпринимательский миф" Майкла Э. Гербера

Как и любые другие основатели стартапов, Санчес и его жена были готовы ко всему, когда дело доходило до запуска Parent Portfolio – от создания контента в социальные сети. Однако, прочитав книгу "Предпринимательский миф" Майкла Гербера, автора и основателя Michael E. Gerber Companies, калифорнийской компании по обучению бизнес-навыкам, Санчес понял, что нужно работать над своим бизнесом, а не только в нем.

Заработав большие деньги, учредители наняли команду фрилансеров и виртуальных ассистентов для создания контента и приняли стандартный рабочий протокол, чтобы сосредоточиться на увеличении доходов и возможностях для роста.



Обложка книги "Предпринимательский миф"

3. "Миллионер-инвестор в недвижимость" Гэри Келлера

В 1983 году американский предприниматель Гэри Келлер основал Keller Williams, одну из самых крупных компаний по недвижимости в мире. По мере того, как бизнес рос, Келлер начал записывать свой предпринимательский путь, и с годами прибавил к своей шапке ярлык "автора бестселлеров". В книге "Миллионер-инвестор в недвижимость" Келлер рассказывает о том, как деньги, особенно большие, могут просто усилить твою нынешнюю личность. Все зависит от того, на что ты их тратишь. Например, если ты человек, привыкший помогать обществу, занимаясь благотворительностью, то чем больше денег ты зарабатываешь, тем больше ты помогаешь другим.

Книга Келлера вдохновила Санчеса использовать свое прежнее бережливое мышление, чтобы помочь другим стать финансово ответственными, и, таким образом, привела его к тому, что он сам стал миллионером.



Обложка книги "Миллионер-инвестор в недвижимость"

4. "Последняя лекция" Рэнди Пауша

Рэнди Пауш был профессором информатики в Университете Карнеги-Меллона, умершем в возрасте 47 лет после диагностирования рака поджелудочной железы. В 2007 году, всего за год до смерти, Пауш прочел лекцию под названием "Реальное достижение детских мечтаний".

Его книга "Последняя лекция" написана в том же духе. Послание у обоих: никогда не бойся пробовать что-нибудь новое.



Обложка книги "Последняя лекция"

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Это, в свою очередь, стало ключевой философией Санчеса. Пропустив из-за страха ряд доходных возможностей в сфере недвижимости, миллионер начал безжалостно инвестировать в аренду, начиная с 2019 года. Сегодня он – счастливый обладатель четырех таких объектов. Как он рассказывает CNBC, философия, которую он извлек из книги, и его дальнейший собственный опыт научили его не смотреть на ошибки как на неудачи. Он отмечает, что "каждая неудача, которую я пережил, помогла мне создать более богатую и счастливую жизнь".