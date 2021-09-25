На горячих фото, которые Жизель Оливейра выложила на своем инстаграме, красавица позирует в крохотном бикини. Неудивительно, что кадры мгновенно стали топовой темой для обсуждения ее поклонников.

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За считанные часы публикация бразильской модели собрала тысячи лайков. Оставляли ее поклонники еще и множество комментариев. Мы же традиционно предлагаем тебе лучшие из них:

  • "Какая же ты красивая";
  • "Сексуальная, горячая, потрясающая";
  • "Ты очень соблазнительная";
  • "Я люблю тебя, моя королева";
  • "Невероятная малышка";
  • "О, привет, кошечка";
  • "Ты безумно красивая".

Жизель Оливейра снялась в крошечном бикини
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры

Жизель Оливейра снялась в крошечном бикини
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры

Жизель Оливейра снялась в крошечном бикини
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры

Жизель Оливейра снялась в крошечном бикини
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры

Жизель Оливейра снялась в крошечном бикини
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры

Жизель Оливейра снялась в крошечном бикини
Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры

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Следить за Жизель Оливейрой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подписаться на бразильскую модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна, которой она делится в сети.