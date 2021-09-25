На горячих фото, которые Жизель Оливейра выложила на своем инстаграме, красавица позирует в крохотном бикини. Неудивительно, что кадры мгновенно стали топовой темой для обсуждения ее поклонников.

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За считанные часы публикация бразильской модели собрала тысячи лайков. Оставляли ее поклонники еще и множество комментариев. Мы же традиционно предлагаем тебе лучшие из них:

"Какая же ты красивая";

"Сексуальная, горячая, потрясающая";

"Ты очень соблазнительная";

"Я люблю тебя, моя королева";

"Невероятная малышка";

"О, привет, кошечка";

"Ты безумно красивая".



Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры



Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры



Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры



Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры



Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры



Жизель Оливейра снялась в эффектном крошечном бикини / Фото с инстаграма Оливейры

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