И с того, что мы видели за последние 12 месяцев, попробовать предположить, что произойдет в следующие месяцы. В 2024 году некоторые модные тенденции, что мы видели раньше, обретут естественную эволюцию, но и другие, совершенно новые, уже готовы прорваться вовне.
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Чтобы спрогнозировать их, EDITED, аналитическая платформа ритейла, попыталась "заглянуть в хрустальный шар". И выделила 4 таких.
Спортивная одежда всегда в тренде / Фото freepik@sportswear
Новая спортивная одежда
- В последние годы миры футбола и моды все больше и больше объединяются. А на 2024 год запланирован Чемпионат Европы, который может вдохнуть новую жизнь в эту тенденцию. Итак, новая идея спортивной одежды может вот-вот прорваться наружу.
- Добавим к этому будущую Олимпиаду в Париже и рост популярности других видов спорта. Уже можно не ограничиваться спандексом и большими кроями спортивного стиля, а обратить внимание на другие вещи, например, регби-рубашку.
Байкерские куртки могут проиграть бомберам / Фото unsplash@buduczki
Кожаные куртки-бомберы
- Возможно, пора отправить байкерскую куртку на пенсию. На ее место приходят кожаные куртки-бомберы. Частично это заслуга Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер, а также таких брендов как Acne Studios, Bottega Veneta и Supreme.
- По данным EDITED, количество поисковых запросов выросло на 183% и может увеличиться еще больше в ближайшие месяцы. Следовать этой тенденции очень легко, ведь ты найдешь кожаную куртку-бомбер практически в любом магазине.
Деним приобретает все большую популярность в своем новом всплеске / Фото freepik
Кожаный и джинсовый дождь
- Деним за последний год резко вернулся в гардеробы половины мира. Будь то штаны, куртки или рубашки, деним будет среди обязательных вещей последующих 12 месяцев в 2024 году. А рядом с ним будет кожа, много кожи.
- К счастью, эта модная тенденция не приведет к разорению. Тебе, возможно, просто надо взглянуть в свой гардероб и спасти базовые вещи, которые, вероятно, всегда там были. Надо будет сделать только пару изменений на старых джинсах, или инвестировать в какую-то новую пару часть зарплаты.
Офисный стиль не может исчезнуть и ничто его не заменит / Фото unsplash@_thedl
Наряды для офиса
- Корпоративная одежда или офисный стиль продолжит свой триумфальный ход в 2024 году. Мы уже видели его на подиумах недель моды, но ансамбли из пиджака и массивных солнцезащитных очков снова займут центральное место в мужских модных тенденциях.
- Чтобы носить этот тренд, нужно убедиться, что твой офисный стиль достаточно крут. В списке необходимых вещей – пара туфель на массивной подошве, неструктурированный пиджак, белая рубашка и, конечно же, галстук.