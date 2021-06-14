Тест состоит из четырех этапов: подвешивания на 20-метровом выступлении, подтягивания с максимальным весом, максимальное держание переднего рычага и, наконец, максимальный выс в мертвой позиции. Айда смотреть, сможет ли морской пехотинец справиться с новым вызовом.

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В висе с отягощением Эккерт начинает с того, что прикрепляет к поясу 23 килограмма – примерно 28% от своего общего веса. Он пытается повиснуть на выступлении в течение 5 секунд. Затем увеличивает вес до 48 килограммов – более половины веса его тела – и повторяет 5-секундное висения.

"Больно делать это, но я могу продолжать идти вверх", – отмечает он, показав потертости на руках.

Он взял 59 килограммов, набрав 7 очков в этом раунде.

Переходя к подтягиванию с отягощением, Эккерт начинает с повторения с дополнительным весом 48 килограммов, а затем переходит к 68 килограмам, после чего берется за 75, набрав 8 баллов в этой дисциплине.

Третье упражнение – передний рычаг, популярное упражнение в художественной гимнастике, которое требует от Эккерта как можно дольше удерживать себя в горизонтальном положении. В тот момент, когда его тело начинает опускаться, его время заканчивается. Он справляется с общим временем 12 секунд, набирая еще 8 баллов.

"Это не ужасно. Но моя чертова голова вот-вот лопнет. Мне кажется, что у меня идет кровь носом", – отмечает он.

Четвертым и последним испытанием является вис в мертвом положении. Эккерт должен должен висеть на перекладине для подтягивания с полностью вытянутыми руками настолько долго, насколько может.

"На мой взгляд, это, наверное, наиболее жалкий тест из всех", – добавляет он.

Его возможное обще время на мертвом висе составляет 2 минуты и 1 секунду, что дает всего 4 балла.

Смотри, как с сумасшедшим тестом справился морской пехотинец Майкл Эккерт:

"Это самый страшный боль. И есть много людей, которые могут продержаться 6 минут в подвешенном состоянии. Я горжусь тем, что продержался более чем 2 минуты. Но это бесспорно то, над чем мне нужно поработать, это терпение к боли, выносливость в таком положении. Это было жестоко. И это бесспорно была моя худшая категория", – отмечает изможденным Эккерт.

Общий балл Эккерта за тест на силу лазанья составляет 27 из 40 возможных. Это соответствует способности преодолевать подъемы V14.

"Я никогда не лазил на V14, вероятно, потому, что я техника не настолько хороша. Но это действительно круто", – резюмировал Эккерт.

Ты, кстати, тоже можешь попробовать пройти этот тест. Но мы рекомендуем делать это под наблюдением, чтобы не травмироваться в желании набрать все 40 баллов из 40 возможных!