"Звезда-беглец" может спасти Землю от вымирания – или нет

Приблизительно через миллиард лет Солнце станет гораздо большим, ярким и горячим, что может сделать Землю непригодной для жизни. А спасти нашу планету может случайная встреча со звездой, которая пролетит мимо.

Эта звезда перебросит Землю на более прохладную орбиту или поможет ей полностью вырваться из Солнечной системы. Все это предполагает новое теоретическое исследование – с акцентом, конечно, что шансы на то, что это произойдет, чрезвычайно малы.

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Может ли чужая звезда спасти Землю через миллиард лет

В настоящее время Земля расположена в пределах подходящей для жизни зоны Солнца – кольцевидной области, в которой планеты могут содержать жидкую воду.

Но положение нашей планеты будет ухудшаться , поскольку Солнце будет расти в течение следующего миллиарда лет, отодвигая эту зону и удаляя ее от Земли.

, поскольку Солнце будет расти в течение следующего миллиарда лет, отодвигая эту зону и удаляя ее от Земли. Это означает, что жидкая вода – а значит и жизнь – может стать историей задолго до того, как Солнце раздувается до красного гиганта и поглотит Землю полностью через 5 миллиардов лет.

Но что, если бы Землю выбросить с орбиты и сделать свободно плавающей планетой? Чтобы исследовать эту возможность, команда астрономов смоделировала поведение нашей Солнечной системы, если в какой-то момент в течение следующего миллиарда лет мимо нее пролетит звезда-беглец. Подобные звездные пролеты случались в прошлом, так что это действительно возможно.

На сегодня известно о самом большем сближении со звездой на около 10 000 астрономических единиц, это произошло несколько миллионов лет назад,

– сообщил ведущий автор исследования и астроном из Университета Бордо во Франции Шон Реймонд.

Это в 10 тысяч раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Чтобы развить теорию, команда ученых рассчитала движение планет, когда звезды разного размера приближаются на разное расстояние, даже на расстояние в 1 астрономическую единицу.



Художественное изображение звезды-беглеца / Изображение ALMA, B. Saxton

Исследователи создали 12000 симуляций. В некоторых звезда выталкивала Землю на дальнюю холодную орбиту. В других наша планета попадала в облако Оорта, область ледяных объектов, которая, как полагают, расположена на внешнем краю Солнечной системы.

А в нескольких симуляциях блуждающей звезде удалось гравитационно заманить Землю с собой, захватив нашу планету на свою свободную орбиту. По словам Реймонда, Земля в этом случае, "в принципе, могла бы оказаться на орбите, получающей достаточно энергии для производства жидкой воды" от нашей новой родной звезды.

Впрочем, лучше не полагаться на звездного спасителя. Все эти возможности вместе составляют только 1 к 35 000 шансов на то, что жизнь на Земле выживет после того, как звезда пролетит мимо.

шансов на то, что жизнь на Земле выживет после того, как звезда пролетит мимо. Как отметил Реймонд, это примерно такие же шансы, как "случайно вытащить туза пик из двух отдельных колод карт, а также выбросить комбинированную 10 с двумя игральными костями".

как "случайно вытащить туза пик из двух отдельных колод карт, а также выбросить комбинированную 10 с двумя игральными костями". Поэтому ученый предложил "найти решение самим, либо изменив орбиту Земли, либо заблокировав часть поступающей от Солнца энергии".

более 90% симуляций не показали никаких изменений в орбитах ни одной из планет Солнечной системы. Итак, в целом, пролетающая мимо нас звезда мало повлияет на наше соседство – к лучшему или к худшему.