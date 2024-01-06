Поскольку люди стремятся к финансовому успеху в жизни, стремление к счастью часто оценивается как материальное богатство. Следовательно, исследуя сложную взаимосвязь между деньгами и счастьем, можно попытаться понять, что действительно делает нашу жизнь полноценной и содержательной. И вот что узнали исследователи.

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Можно ли купить счастье за деньги?

Совместное исследование Дэниела Канемана и Мэтью Киллингсворта, проведенное недавно, бросило вызов распространенному мнению о том, что счастье идет на убыль после достижения определенного порога дохода. Используя приложение для смартфонов, дуэт собрал данные от более чем 33 000 участников, которые указывают на то, что счастье продолжает расти по мере увеличения доходов. Авторы исследования пришли к выводу, что люди с более низкими доходами испытывают больший прирост счастья от увеличения дохода по сравнению с теми, кто больше зарабатывает.

Результаты исследования

Исследователи оказали значительное влияние на самооценку, что свидетельствует о том, что люди с большим достатком, как правило, имеют более позитивное самовосприятие. Эмоциональное благосостояние также растет с увеличением дохода, но только до годовой зарплаты в 75 000 долларов (90 000 долларов в сегодняшнем пересчете). После этой отметки более высокие зарплаты не вносят значительного вклада в индекс счастья, что указывает на границу связи между деньгами и благосостоянием.



Деньги действительно влияют на благосостояние / Фото senivpetro

Однако в этих выводах есть противоречия. Исследование Киллингсворта, проведенное в 2021 году, показало положительное влияние денег на счастье при доходе до 500 000 долларов. Однако люди с зарплатой свыше $100 000 могут не почувствовать улучшения благосостояния, несмотря на рост богатства.

Денег недостаточно

Роль отношений является решающей в достижении счастья, как подчеркивает Гарвардское исследование развития взрослых. Считается, что отношения имеют важное значение для полноценной жизни, и влияние одного лишь богатства ограничено. Что касается нематериального опыта, то, по данным мирового опроса Gallup, такой опыт часто имеет большее значение для обеспечения счастья, чем материальные ценности. Некоторые люди также предпочитают такие впечатления, как путешествия, концерты и участие в жизни общины, перед материальными благами, чтобы укрепить свои социальные связи и повысить уровень счастья.

Сила доброты

В исследовании, проведенном Элизабет Данн и ее коллегами в 2008 году, людям, которые шли по улице в Ванкувере, Канада, давали конверт, содержащий купюру в 5 или 20 долларов. Затем участников разделили на две группы:

одну группу попросили потратить деньги на себя,

а другую – купить кому-то подарок или пожертвовать деньги на благотворительность.

В конце исследования заключили, что расходование денег на альтруистические поступки приводит к большему счастью, чем расходование на себя.



Помощь другим делает нас счастливее / Фото freepik

Между тем исследования Титовой и Шелдона – исследователей факультета психологических наук Университета Миссури-Колумбия, Колумбия – исследовали взаимосвязь между стремлением к счастью для себя и стремлением к счастью для других и его влияние на субъективное благосостояние. Исследование осветило значимое влияние счастья других на собственное счастье. Поступки доброты, такие как помощь нуждающимся, являются альтруистическими и способствуют личному счастью. Исследования также подчеркивают положительное влияние на благосостояние человека, подчеркивая важность содействия счастью других.

Счастье – это состояние души

Основная идея состоит в том, что получение значительного дохода само по себе не гарантирует счастья. Известный американский христианский евангелист Билли Грэм однажды сказал: "Когда теряется богатство, не теряется ничего; когда теряется здоровье, теряется что-то; когда теряется характер, теряется все". Поэтому характер и ценности человека играют решающую роль в отстаивании целостного подхода к благосостоянию наряду с финансовым успехом.

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Как видишь, деньги – только одна из составляющих, которые могут делать нас более счастливыми. Но точно целиком и полностью на них полагаться не стоит. Помни, что следует прокачивать другие сферы своей жизни, чтобы быть ею довольным.