Очаровательная бразильская красавица регулярно радует своих подписчиков горячими фото. На этот раз она решила не делать исключения из правил, опубликовав кадры, на которых позирует в крохотном розовом бикини.
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Минималистичная одежда позволяет не только увидеть ее стальной пресс, но и вдоволь полюбоваться соблазнительными изгибами блогерки. Неудивительно, что фотографии понравились не только нашей редакции, но и подписчикам Камилы Коэлью. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев:
- "Ты красивая крошка";
- "Я в восторге от твоего пресса";
- "Как можно быть такой безупречной?";
- "Великолепная. Твое тело просто невероятно";
- "Я влюблен в тебя, Камила";
- "Боже мой, какая ты роскошная";
- "Истинная богиня";
- "Тобою можно любоваться вечностью".
Горячие фото Камиллы Коэлью взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Коэлью
Горячие фото Камиллы Коэлью взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Коэлью
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Камила Коэлью – настоящая красавица. Было бы странно, если бы ты не подписался на нее. Стань частью армии ее поклонников, чтобы одним из первых любоваться ее горячими фото.