Очаровательная бразильская красавица регулярно радует своих подписчиков горячими фото. На этот раз она решила не делать исключения из правил, опубликовав кадры, на которых позирует в крохотном розовом бикини.

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Минималистичная одежда позволяет не только увидеть ее стальной пресс, но и вдоволь полюбоваться соблазнительными изгибами блогерки. Неудивительно, что фотографии понравились не только нашей редакции, но и подписчикам Камилы Коэлью. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев:

"Ты красивая крошка";

"Я в восторге от твоего пресса";

"Как можно быть такой безупречной?";

"Великолепная. Твое тело просто невероятно";

"Я влюблен в тебя, Камила";

"Боже мой, какая ты роскошная";

"Истинная богиня";

"Тобою можно любоваться вечностью".



Горячие фото Камиллы Коэлью взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Коэлью



Горячие фото Камиллы Коэлью взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Коэлью

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