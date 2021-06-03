В Китае мужчина пожарил шашлык на своем Lamborghini Avendator, но что-то пошло не так: видео

Сезон шашлыков и барбекю стартовал, поэтому не удивительно, что все вокруг ищут возможность пожарить мяска. Вот наш новый герой тоже решил не стоять в стороне, приготовив, пожалуй, самый дорогой в своей жизни шашлык. Для этого он использовал свой суперкар Lamborghini Avendator.

29 мая один китаец просто решил себе пожарить мяса. И, казалось бы, нет ничего плохого в этой идее. Но решил он приготовить шашлык с помощью выхлопной трубы своего суперкара Lamborghini Avendator за сотни тысяч долларов. И, традиционно, что-то пошло не так.

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Как сообщают китайские СМИ, произошло это в городе Чанша, провинция Хунань. А поскольку люди делают глупые вещи для привлечения внимания, владелец Lamborghini решил, что использовать свой огненный выхлоп для приготовления шашлыков – гениальная идея.

В его хорошо продуманном плане также принимал участие друг, потому что кто-то должен был нажать на педаль акселератора, чтобы получить ответный огонь. Также была публика, которая снимала весь этот бессмысленный поступок. Именно благодаря ей у нас есть возможность взглянуть ролик с приготовлением шашлыка.

Сначала все имело замечательный вид: огонь горит, мясо жарится. Но длилось это всего несколько секунд, после чего салон автомобиля начал наполняться дымом. Не нужно много времени, чтобы понять, что мощный V12 на Lamborghini Avendator ограниченный. Отсутствие движения стало причиной того, что двигатель просто перегрелся.

Смотри, как мужчина жарил мясо с помощью Lamborghini Avendator:

Высокая температура стала причиной того, что расширительный бачок автомобиля треснул, и во все стороны брызнула красная охлаждающая жидкость. К счастью, на этом все закончилось, и спорткар не загорелся. Если бы это произошло, соседние роскошные автомобили тоже бы стали участниками безумного барбекю.

Возможно, это было самое дорогое барбекю, которое себе готовил этот мужчина. В китайских социальных сетях одни люди говорили, что это самый дорогой шашлык в истории, а другие писали, что простые люди не могут понять мир богатых. Так или иначе, но мы категорически не рекомендуем пытаться повторить нечто подобное.

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