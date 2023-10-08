Предсказание

В 2022 году в Музее воздуха и космоса в Ле Бурже состоялся показ, посвященный Пьеру Кардену. Это французский дизайнер итальянского происхождения, начавший карьеру в 1950-х и преуспевший благодаря репрезентациям космоса в одежде. В 1954 году он создал "платье-пузырь", своеобразную сферическую тунику, которая заставляла владельца занимать больше пространства вокруг себя. Через год он представил коллекцию платьев из винила и резины Cosmos, хвастаясь, что изобретает одежду для "мира завтрашнего дня".

Смотрите также Для ярких вечеров: вкусный коктейль, которым захочется поразить друзей

В то же время на модной сцене появляется Андре Курреже. Мечтая отправить своих дизайнеров в космос, чтобы они стали такими же известными, как космонавты, бывший пилот-истребитель и инженер по образованию ввел в моду новые геометрические формы, одновременно строгие и свободные для движения – например мини-юбку. Бренд Courrèges сейчас является одним из самых популярных в этом секторе и унаследовал от основателя особую тягу к белому, который кутюрье считал цветом будущего.

Также среди дизайнеров этой волны космической эры выделяется своим стремлением предсказать будущее испанец Пако Рабанн. По образованию архитектор, он сделал себе имя своей первой же коллекцией "12 важных платьев" в 1961, а в 1966 одел певицу Франсуазу Гарди в "самое дорогое в мире" платье. Оно состояло из нескольких десятков килограммов золота и трехсот каратов бриллиантов, к которым прилагались 22 крупных бриллианта на воротнике. Коко Шанель называла Пако Рабанна металлургом, а Елисейский дворец описал его как "провидца" в день его смерти в феврале 2023 года.

Впрочем, в отличие от своих учредителей, эти три бренда больше не решаются предвидеть будущее с помощью одежды. Они предлагают острый комментарий к настоящему, как, например, на показе осень – зима 2023 – 2024, где представили модели, монополизированные экраном смартфона.



Кто может заглянуть в завтрашний день? Модельеры стараются постоянно / Фото rawpixel.com@freepik

Утрата ориентиров

Пророчества Кардена, Курреже и Рабанна в значительной степени вытеснила реальность. Наука приучила последующие поколения к непредсказуемости и необходимости консенсуса вокруг общей действительности. Однако она рассеяна в тысячах цифровых пузырей, заставляющих каждого верить в версию фактов, соответствующую его новостным каналам и социальным сетям. С этим и приходится бороться модным брендам – пока они становятся все более заметными в мире и пока живут образы, которые они создают.

К примеру, для показа своей коллекции весна – лето 2023 Сен-Лоран отправился в марокканскую пустыню, где ветер придавал естественному окружению футуристический вид. Модели в темных костюмах и лавалевых блузках походили на постапокалиптических персонажей.

отправился в марокканскую пустыню, где ветер придавал естественному окружению футуристический вид. Модели в темных костюмах и лавалевых блузках походили на постапокалиптических персонажей. А через несколько месяцев на показе Dior Men одежду дополняло присутствие пирамид Гизы на заднем плане. Впечатление научной фантастики усиливала модель в белом костюме, с футуристическим шлемом под мышкой и военными ботинками на ногах.

Дизайнеры космической эпохи хвастались, что могут видеть будущее, а вот современные дизайнеры размывают ориентиры, чтобы изобразить неопределенность нашего времени и разрешить магии научной фантастики подействовать на наше ограниченное воображение. На полпути между воображением, вдохновенным историей цивилизаций, и медиатизированной повседневной жизнью современных космонавтов, мода видит эту версию космической эры 3.0 как способ подняться над своим временем.



Мода эволюционирует и делает выводы из прошлого, отражая воображение современников / Фото freepik

От мистики – к науке

Томас Песке – французский астронавт, ставший мировой звездой, покинув Землю. У него более 4 миллионов подписчиков в социальных сетях. Но кроме своей рабочей одежды, синего костюма с логотипом Европейского космического агентства, пилот ракеты ни в чем себя не показывает. Именно это вдохновило Louis Vuitton для создания кампании "В неизвестное". Вивиан Сассен снимала детей, одетых как космонавты, в пустыне Атакама в Чили. Здесь модная одежда полностью заменена униформой космонавта и ценностями, которые та передает.

Крейг Грин в коллекции "Лето 2023" предложил самый подозрительный взгляд на это, предлагая серебристую одежду с ретро-футуристическим видом 1960-х. Британский дизайнер напомнил нам об очевидной связи между человеком и планетой Земля. От космонавта к туристу – всего один шаг, но его редко кто делает.

Сегодня, когда бренды черпают вдохновение у космонавтов, они предпочитают воспроизводить современное воображение, а не интерпретировать гипотетическое будущее. И, пожалуй, это правильно, ведь в ретроспективе коллекции космической эры известных брендов того времени кажутся несколько неадекватными. В конце концов эстетика неокосмической эпохи извлекает уроки из прошлого, концентрируясь сегодня на поиске правдивости.