С их помощью ты сможешь прокачать свою социальную жизнь. Особенно если ты – интроверт. Эти советы позволят избавиться от социальной тревожности и нервозности во время общения с другими. Попробуй, тебе понравится результат!

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1. Проявляй интерес к другим

Люди любят говорить о себе. Проявляя искренний интерес к ним, ты даешь им почувствовать, что их ценят и уважают. Ты можешь задавать открытые вопросы, активно слушать и участвовать в разговорах. Выходи за рамки светской беседы, и это может заинтересовать людей в общении с тобой.

2. Используй положительный язык тела

Язык твоего тела может многое рассказать о твоих намерениях и эмоциях. Она может отражать твои черты и личность, а крохотные мелочи могут многое рассказать о тебе. Улыбайся, смотри в глаза и выбирай открытые позы, когда разговариваешь с кем-то. Это сделает тебя доступным и дружелюбным.



Избегай закрытых поз во время общения / Фото marymarkevich

3. Находи общий язык

Общие интересы и опыт могут помочь тебе наладить хорошие отношения с другими людьми. Ищи возможности для общения через хобби, страсти или общих друзей. Когда ты найдешь общий язык, это может стать прекрасной отправной точкой для построения более глубоких взаимоотношений.

4. Проявляй инициативу

Для того чтобы завести новых друзей, тебе нужно проявлять инициативу в общении с людьми. Тебе нужно выставлять себя напоказ. Не бойся приглашать людей на события, предлагать мероприятия или просить их контактную информацию. Даже если ты чувствуешь нервозность или неуверенность, действуй, потому что это придаст тебе уверенность в себе со временем.

5. Продемонстрируй свою подлинную личность

Аутентичность – ключ к построению важных отношений. Не пытайся быть тем, кем ты не являешься, или делать вид, что тебе нравится то, чего ты не любишь. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы быть верным себе и честно выражать свои мысли и чувства. Если ты просыпаешься кем-то другим, чтобы произвести впечатление, ты постепенно потеряешь ощущение того, кем ты есть на самом деле.



Будь собой, а не пытайся притворяться кем-то другим / Фото freepik

6. Практикуй эмпатию

Эмпатия – способность понимать и разделять чувства других людей. Практикуя эмпатию, ты можешь наладить более глубокие связи с людьми и развить чувство доверия и взаимопонимания. Попробуй посмотреть на вещи с точки зрения других, подтвердить их чувства и предложить поддержку и поощрение.

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью ты не только улучшишь отношения с другими людьми. У тебя еще и возрастут шансы найти новых хороших друзей, которые будут рядом с тобой.