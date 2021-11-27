Как найти потерянный телефон: 5 действенных способов

Потеря мобильного девайса приводит к унынию. Ведь, как всегда, не хватило времени перенести фотографии. На карте памяти также были важные документы, да и номера людей, которые не всегда можно восстановить. Сразу же возникает мысль: "А возможно ли найти утерянный телефон?" Главное в таком случае – не паниковать и включить логику.

Попробуйте вспомнить, когда последний раз вы его держали в руках. Вполне вероятно, что просто забыли взять его с собой и оставили дома или у друзей. Найти утерянную мобилку будет тяжело, но возможно. Попробуйте способы, которые мы предлагаем. Главное – не теряйте надежду и действуйте.

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Способ 1. Ищем при помощи аккаунта Goоgle.

Эта система была создана компанией Google. Создатели платформы разработали несколько приложений, с помощью которых можно отыскать утерянный девайс. Однако, это возможно, если вы зарегистрировались в системе Андроида и подключились к модулю GPS от Google, определяющего место нахождения телефона. Если же вы обнаружили, что ваша техника украдена, и нашли, где она находится, лучше обратиться к правоохранительным органам. Ни в коем случае не стоит пытаться самому вернуть гаджет!

открываем Гугл-аккаунт;

нажимаем на строку "Безопасность";

в разделе "Ваши устройства" нажимаем строку "Найти телефон";

переходим к строке "Управление телефоном" и выбираем "Потерянный";

еще раз возвращаемся к вопросу о потере телефона и снова подтверждаем аккаунт Гугла;

после этого оказываемся на страничке "Поиск телефона". Появятся строки с возможными действиями. Если предполагаете, что утеряли не вблизи, нажмите "Найти", а поблизости – активируйте функцию "Прозвон".

Эти действия возможны только в том случае, если телефон не отключен и включен мобильный Интернет.

Способ 2. С помощью Google Maps.

Если в гаджете включена функция Интернета и опция определения местоположения, вам необходимо провести такие действия:

на компьютере в поисковике Гугл перейдите в раздел "Карты", делать это необходимо только под своим аккаунтом;

в позиции "Хронология" (слева вверху) укажите точную поисковую дату;

на карте появится флажок местонахождения телефона.

Способ 3. Используя другой телефон.

Порядок действий:

в настройках переходите в раздел "Безопасность"/"Защита";

в разделе "Найти устройство" выбираете нужную функцию;

вход – в качестве гостя, затем вводите свои логин и пароль, зарегистрированные в аккаунте Google;

выбираете необходимые действия аналогично входу с компьютера.

Способ 4. С помощью системы iOS.

Разработчики компании Apple создали защитную функцию iCloud Activation Lock. Она привязывает мобильные устройства к учетной записи Apple ID. Это позволяет отследить данные местонахождения, перевести гаджет в статус "Пропажи", заблокировать ваш телефон. Функция iCloud Activation Lock дает возможность найти утерянный/украденный девайс даже при удалении всех ваших данных. В этом случае на телефоне вместо приветствия будет светиться, что смартфон принадлежит совсем другому человеку.

Как найти потерянный телефон / Фото Pexels

Для того чтобы вы смогли управлять своим айфоном с iOS дистанционно, достаточно:

на сайте iCloud.com зайти в приложение "Найти iPhone";

выбрать модель, подключенную к вашему аккаунту;

посмотреть, где находится девайс (он может оказаться и дома);

в зависимости от местонахождения выбрать необходимое действие (например, "Воспроизведение звука");

при краже необходимо включить функцию "Пропажа". Она закроет доступ к данным и начнет отмечать все передвижения телефона на карте.

Если раньше при выключении телефона автоматически пропадала и геолокация, то с доработанной операционной системой девайс все равно передает данные на сервер Apple.

Способ 5. Поиск через SeekDroid.

Система Андроид дает возможность найти утерянный телефон через другие приложения (в Google Play можно скачать бесплатно). Если у вас установлено приложение SeekDroid, то место предполагаемого нахождения вашего смартфона будет определяться на официальном сайте приложения.

Для этого нужно:

войти в свой аккаунт, используя пароль;

в меню выбрать необходимую строку, например, "Показать на карте";

функция Breadcrumb начнет передавать на сервер приложения геоданные с точностью до 5 метров.

Для того, чтобы вы могли воспользоваться всеми перечисленными способами, необходимо заранее подготовиться к неприятным ситуациям.

Для подключения гаджета к удаленному поиску необходимо:

зайти в приложение Android Device Manager;

в настройках устройства перейти в раздел "Безопасность";

выбрать "Администраторы устройства";

галочкой отметить "Удаленное управление".

Сервер поможет не только в определении местонахождения, но и позволит удалить все ваши данные, а также вы сможете позвонить на свой номер и при необходимости заблокировать гаджет.

Если у вас система iOS действуйте следующим образом:

в настройках телефона выберите свое имя;

затем нажмите iCloud;

переходите в раздел "Найти iPhone";

галочкой отметьте "Разрешить".

Это не займет у вас много времени, но в экстремальной ситуации может помочь. От кражи или потери гаджета никто не застрахован. Заранее позаботьтесь о безопасности:

установите блокировку экрана и пароль.

проведите шифрование данных.

активируйте удаленное управление.

включите GPS-данные.

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Если все же произошла потеря/кража телефона, попробуйте все вышеописанные способы. Вполне возможно, что вы его быстро вернете. Главное – не паникуйте!