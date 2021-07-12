Комплексом упражнений для домашней тренировки поделился фитнес-тренер Ник Волкер. С его помощью ты сможешь достичь желаемого результата и уже очень скоро увидеть первые результаты.

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"Одна из моих любимых комбинаций групп мышц для совместной работы – это плечи и мышцы кора. Обе эти группы мышц идут бок о бок, создавая силу и стабильность через мышцы кора и плечевого пояса", – отмечает Ник Волкер.

Комплекс упражнений для плеч и мышц кора

Традиционно начинаем с разогрева тела. Для этого можешь, например, потанцевать. Именно так и делает наш тренер.

Супинированный (хват снизу) жим плечами: 3 подхода по 12 – 15 повторений. Изометрические боковые подъемы: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку. Жим Арнольда на коленях: 3 подхода по 12 – 15 повторений. Поочередные подъемы верхней части высокой планки: 3 подхода по 10 повторений. Боковая планка с подъемами: 3 подхода по 10 повторений.

Совет от тренера: отдыхай в течение 30 – 45 секунд между каждым упражнением.

Смотри, как правильно выполнять комплекс упражнений от Ника Волкера:

Попробуй и ты выполнять упражнения от Ника Волкера. Они не только положительно повлияют на заряд энергии, но и помогут построить тело твоей мечты. Тебе понравится!