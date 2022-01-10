На этот раз фитнес-тренер Бенно Питерс поделился комплексом упражнений, позволяющим поработать над собственными руками. Особого внимания заслуживает тот факт, что для их исполнения тебе нужны только фитнес-резинки. Поэтому, как ты уже понял, выходить из дома точно не нужно.

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Почему большинству людей сложно строить сильные и мускулистые руки? Потому что большинство не делает наиболее эффективных упражнений для рук. На самом деле, это не сложно, когда делаешь правильные упражнения,

– подчеркивает тренер.

Лови 4 эффективные упражнения с лентами, которые рекомендует Бенно Питерс. С их помощью можно скорее нарастить мышечную массу.

Максимальный эффект достигается при выполнении этих упражнений после работы с трудностями.

Напоминаем, что важно производить разминку. Это позволит не только изрядно разогреть мышцы, но и избежать травматизма.

Как накачать сильные руки – 4 мощных упражнения

1. Разгибание с вращением для трицепса

Убедись, что ты берешь ленту так, чтобы испытывать сильное сопротивление, когда выпрямляешь руку. Держи ее вытянутой и вращай, пока она не станет горизонтальной, а затем вернись в исходное положение. Это делает упражнение более сложным, чем обычное разгибание трицепса.

Выполни 8 уверенных повторений за 1 подход.

2. Концентрированное сгибание рук на бицепсе

Сделай один шаг вперед и согни колено так, чтобы плечо можно было положить на квадрицепс. Стань на ленту, чтобы укоротить ее до такой длины, которая создает достаточно хорошее сопротивление, когда твоя рука вытянута.

Старайся выполнить 12 плавных повторений в одном подходе.

Усложняем задачу: удерживай ленту в верхней части рукой в течение 5 секунд, чтобы сделать упражнение более сложным.

3. Жим узким хватом

Стань на ленту одной ногой и возьмись за ленту двумя руками ладонями вверх. Держи руки перед собой крепким хватом и выжимай их прямо вверх, насколько можешь.

Тренер советует сделать 10 повторений в одном подходе.

4. Сгибание рук узким хватом

Попробуй выполнить это упражнение с большой взрывной силой. Это не сложное движение, которое делает его идеальным для выполнения многих взрывных повторений, помогающих накачать бицепсы.

Бенно Питерс предлагает выполнить 15 быстрых повторений в одном подходе.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Вы можете выполнять эти упражнения в виде суперсета, чтобы получить потрясающие результаты с отдыхом в течение 30 секунд между каждым упражнением. В общем, после всех подходов позволь себе 3 – 4 минуты отдыха. Постарайся выполнить 3 таких подхода.

Совет: если ты более опытный или хочешь ускорить достижение результатов – выполни 5 подходов этих крутых упражнений с фитнес-резинками.

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Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. С его помощью можно будет добиться желаемых результатов в работе над своими руками. Работай над собой, не останавливайся и наслаждайся результатами, которые не заставят себя долго ждать.

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Текст публикации Бенно Питерса

Почему большинству людей трудно построить сильные и мускулистые руки? Потому что большинство людей не делают эффективных упражнений для рук. На самом деле, это не сложно, когда делаешь правильные упражнения! Вот 4 эффективных упражнения с лентами, которые я рекомендую, какие помогут вам быстрее нарастить руки. Выполняйте их после того, как вы выполнили упражнения с тяжестями.

1. Разгибание с вращением ленты для трицепса: убедитесь, что вы берете ленту так, чтобы ощущать сильное сопротивление, когда выпрямляете руку. Держите вытянутую руку и вращайте ее, пока она не станет горизонтальной, затем поверните ее обратно. Это делает ее гораздо сложнее, чем обычное разгибание трицепса. Старайтесь делать 8 уверенных повторений в подходе.

2. Концентрированное сгибание рук с лентой на бицепсе. Сделайте один шаг вперед и согните колено так, чтоб плечо можно было положить на квадрицепс. Встаньте на ленту, чтобы укоротить ее до такой длины, которая создает достаточно хорошее сопротивление, когда ваша рука вытянута. Сделайте 12 плавных повторений. Расширенный уровень: удерживайте ленту в верхней части движения в течение 5 секунд, чтобы сделать ее сложнее!

3. Жим лент узким хватом: встаньте на ленту одной ногой и возьмитесь за ленту двумя руками ладонями вверх. Держите руки перед собой с плотным хватом и выжимайте так прямо вверх, по возможности. Старайтесь совершить 10 повторений.

4. Сгибание рук узким хватом. Попытайтесь выполнить это упражнение с большой взрывной силой. Это не сложное движение, которое делает его идеальным для выполнения множества взрывных повторений, помогающих накачать бицепсы, как ничто другое! Сделайте 15 быстрых повторений!