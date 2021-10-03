Как накачать сильный пресс и крепкую спину с помощью нескольких движений: советы тренера

Для работы над идеальным телом нужно лишь твое желание. Поэтому мы предлагаем не лениться и сделать первый шаг навстречу фактуре, которая будет нравиться не только тебе, но и твоей девушке. А помочь в этом могут эти простые движения, которые сделают твой пресс и спину сильными и красивыми!

Простыми и эффективными движениями поделился фитнес-тренер Ник Уолкер. Он утверждает, что с их помощью можно хорошо поработать над своим телом, даря ему желаемый рельеф.

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Сначала пройдемся по советам, которые дал тренер. Они касаются тренировки мышц кора.

Прежде всего, отмечает Ник Уолкер, нужно придерживаться сбалансированной диеты и структурировать питания так, чтобы твои мышцы росли, а жир исчезал.

Также он рекомендует брать на вооружение анти-движения. Например, планки, чтобы развить силу и стабильность.

Не стоит забывать и о скручиваниях. В повседневной жизни каждый из нас выполняет недостаточное количество скручиваний.

И напоследок он предлагает развлекаться и проявлять творческий подход к тренировкам пресса. Ник Уолкер убежден, что ты будешь удивлен тем количеством силы и стабильности, которую можешь обнаружить в различных типах движений, с какими будешь экспериментировать.

Три простые движения, которые накачают сильный пресс и крепкую спину

Планка с выпадом в сторону – 2 подхода по 20 повторений

– 2 подхода по 20 повторений Планка от колена к локтю – 2 подхода по 30 секунд

– 2 подхода по 30 секунд Прогулка в позиции зверя – 2 подхода по 20 шагов

Смотри на видео, как правильно выполнять движения:

Рекомендация тренера:

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Возьми на вооружение комплекс этих упражнений. Но помни, что ты должен выкладываться на все 100, если не 200 процентов. Только в таком случае результат начнет тебя устраивать. Работай над собой и не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего!

Текст публикации Ника Уолкера

3 ДВИЖЕНИЯ, ЧТОБЫ ПРОКАЧАТЬ ABS!

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Поговорим о нескольких вещах, касающихся тренировки кора:

1. Поддерживайте хорошо сбалансированную диету / структуру питания для развития пресса.

2. Используйте анти-движения, такие, как планки или мертвые жуки, чтобы развить силу и стабильность.

3. Используйте скручивания. В повседневной жизни мы недостаточно скручиваем!

4. Развлекайтесь и проявляйте творческий подход к тренировкам пресса – вы будете удивлены тем количеством силы и стабильности, которую вы можете найти в различных типах движений, с какими вы экспериментируете!

Попробуйте эту процедуру:

1. Открывалка для высокой планки – 2 x 20 повторений.

2. Планка от колена к локтю – 2 раза по 30 секунд.

3. Прогулка в позиции зверя – 2 x 20 шагов.

Отдыхайте 15 секунд между подходами!

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