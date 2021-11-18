Сен-Пьер стал известен тем, что публикует фитнес-задания в социальных сетях. На этот раз мы предлагаем проверить себя и попытаться справиться с 30-секундным вызовом. Тебе понравится!

Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

30-секундный вызов, с которым справится не каждый

В своем последнем видео Сен-Пьер демонстрирует свое разорванное телосложение, выполняя и объясняя 30-секундное упражнение. Для его выполнения нужно встать на пальчики и находиться в этом положении пол минуты. Это, казалось бы, простая задача, но она изрядно работает над твоими икрами, а также проверяет равновесие.

Смотри на видео, как выполнять вызов от Сен-Пьера:

Попытайтесь зафиксировать точку перед собой и удерживайте себя в этом положении. Расслабьтесь, попробуйте очистить свой ум… Не будьте слишком напряженными, когда это делаете, просто дышите,

– говорит Сен-Пьер.

Это интересно Адская неделя: бодибилдер бросил себе вызов, с которым справляются единицы