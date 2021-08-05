На днях сеть облетела новость, что нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро приобрел себе роскошную Ferrari SF90 Stradale. Казалось бы, ничего удивительного, ведь футболисты регулярно радуют себя дорогие игрушками. Но, как оказалось, он только сделал фото на фоне суперкара.

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Посмотрел, но не купил

Хоан Вальдерас, владелец JM Automoción, автосалона высокого класса в Барселоне, не на шутку взбудоражил сеть несколько дней назад. Он выложил фото, на котором футболист Серхио Агуэро позирует на фоне красной Ferrari SF90 Stradale. Но, как оказалось, этот автомобиль он себе не купил.

По словам Вальдераса, Агуэро встретился с дилером через "общих друзей" и отправился на предприятие в Сан-Кугат-дель-Валлес, чтобы приобрести автомобиль. Но речь идет не о спорткаре SF90 Stradale, а большом внедорожнике, где поместится вся его семья.

"Он не пользуется спортивными автомобилями. Он ищет большой семейный автомобиль, поэтому мы оставили ему Audi RSQ8 для тестирования", – говорит Вальдерас.

Поэтому Серхио Агуэро не потратил более 679 тысяч евро на суперкар. Новый партнер Месси на фронте "Барселоны" планирует значительно меньше потратить на свою новую машину. Например, та же Audi RSQ8, которую он сейчас тестирует, стоит 142 900 евро.

Чем особенный Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale – первый и пока единственный подсоединяемый гибрид итальянского бренда. Битурбированная бензиновая V8 этого автомобиля развивает 780 лошадиных сил. Также он может похвастаться двумя электродвигателями, которые выдают дополнительные 220 "лошадок" на переднюю ось. Благодаря аккумулятору, расположенному за сиденьем водителя, суперкар может разгоняться до 135 километров в час в режиме нулевых выбросов, а также имеет запас хода на электротяге до 25 километров.

Агуэро несколько месяцев назад признал, что больше не хочет покупать спортивные автомобили, ведь не использует их.

В 2014 году я заплатил 1,5 миллиона долларов за Lamborghini Aventador. Черт возьми! Я не знаю, черт возьми, зачем я ее купил! За 6 лет она должна была проехать около 1200 километров. Но я почти не использовал ее. 2 года думал, что, черт возьми, я делаю. Я купил эту машину. Она была очень плохой. Теперь все, что она делает, обрастает паутиной,

– признался он.

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