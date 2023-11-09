Чтобы устранить потенциальную опасность, NASA предоставило пятилетний грант на финансирование CLEAR – для создания инновационного центра прогнозирования космической погоды.

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NASA хочет защитить человечества от влияния космической погоды

Солнце совсем не спокойное. Его поверхность кипит при температуре более 5500 градусов по Цельсию, а сложные электрические и магнитные поля закручиваются, извиваются и погружаются в глубины.

Сложная взаимосвязь между раскаленной плазмой Солнца и собственными магнитными полями создает условия для солнечных бурь.

При этом вспышки, извержения и выбросы корональной массы высвобождают огромное количество энергии в солнечную систему.

Иногда выбросы имеют форму чистого излучения. Иногда концентрированные сгустки солнечного вещества стартуют с поверхности и медленно двигаются к планетам. Но чаще всего Солнце запускает штормы крошечных заряженных частиц, известных как солнечные энергетические частицы (SEP) – это электроны и протоны, двигающиеся почти со скоростью света.

Важно знать! SEP действительно может нанести удар. В периоды интенсивной солнечной активности они могут врезаться в Землю, перегружая ее магнитное поле и даже пробивая атмосферу, и выливая на поверхность смертоносную радиацию. При этом электроника может выйти из строя, а сенсоры – повредиться, особенно если речь идет обо всем, что находится в космосе.



Солнце / Фото NASA

Обрати внимание: одно сильное солнечное событие может превысить дозу облучения для астронавтов за всю жизнь. Напомним, радиационное поражение считают одним из самых больших препятствий для длительных космических путешествий – потому что SEP может повредить даже ДНК и привести к раку. Эту проблему нам придется устранить, если хотим осуществлять регулярные миссии на Марс и за его пределы.

Невероятная скорость SEP позволяет им достигать околоземной орбиты в считанные минуты, а это значит, что ученые почти не способны предупредить людей о приближении SEP-шторма. Осознавая серьезность проблемы, NASA недавно предоставило группе исследователей из Мичиганского университета пятилетний грант на создание Центра передового опыта космической погоды CLEAR, который сосредоточится на предоставлении точных и своевременных прогнозов космической погоды для предупреждения о штормах SEP.

Для этого ученые будут использовать теоретические модели солнечной поверхности – в настоящее время существует 36 таких. Некоторые полагаются только на физические законы, очень точныt, но дорогиt, особенно для режима реального времени, когда важна каждая минута.

Другой подход состоит в анализе свойств прошлых штормов, чтобы предсказать, когда наступит новый. Этот подход более дешевый и более быстрый, ведь использует простые алгоритмы для определения того, возникают ли определенные условия на поверхности Солнца. Но пока он намного менее точен и менее надежен.

С помощью центра CLEAR синоптики надеются объединить два подхода и создать эффективный конвейер, который сможет предоставлять быстрые и точные прогнозы солнечных штормовых событий. Затем NASA будет транслировать эти прогнозы и предупреждать операторов спутников и пилотируемые космические миссии об угрозе, так помогая всей космической отрасли смягчить ущерб, причиненный солнечными бурями.