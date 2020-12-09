Настя Каменских похвасталась крутой растяжкой: эффектное фото певицы
Певица Настя Каменских взбудоражила пользователей сети ярким кадром. На нем звезда позирует на стоянке, щеголяя своей невероятной растяжкой. Смотри на Men 24, на что способна невероятная NK!
33-летняя певица Настя Каменских на этот раз решила не оголяться на камеру. Вместо этого она похвасталась невероятной растяжкой. Смотри крутой кадр звезды на Men 24!
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"Настроение: вырваться в это воскресенье. Вы со мной?", – написала Каменских во постом.
Читатели певицы засыпали захваченные растяжкой Насти Каменских, поэтому не удивительно, что они не сдерживали эмоций:
- "Вот это круто";
- "Красотка";
- "Невероятная растяжка";
- "Круто и сексуально";
- "Возьми меня с собой";
- "Настя, когда сядешь на шпагат?";
- "Эпатажная Настенька";
- "Самая красивая девушка на всем белом свете".
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Поклонникам Насти Каменских больше нравится, когда она не слишком оголяется на камеру. Этот пост наглядный пример. Они не только засыпали ее комплиментами, но и захотели вместе с ней провести это воскресенье!
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