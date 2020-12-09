Певица Настя Каменских взбудоражила пользователей сети ярким кадром. На нем звезда позирует на стоянке, щеголяя своей невероятной растяжкой. Смотри на Men 24, на что способна невероятная NK!

33-летняя певица Настя Каменских на этот раз решила не оголяться на камеру. Вместо этого она похвасталась невероятной растяжкой. Смотри крутой кадр звезды на Men 24 !

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"Настроение: вырваться в это воскресенье. Вы со мной?" , – написала Каменских во постом.

Читатели певицы засыпали захваченные растяжкой Насти Каменских, поэтому не удивительно, что они не сдерживали эмоций:

"Вот это круто";

"Красотка";

"Невероятная растяжка";

"Круто и сексуально";

"Возьми меня с собой";

"Настя, когда сядешь на шпагат?";

"Эпатажная Настенька";

"Самая красивая девушка на всем белом свете".

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